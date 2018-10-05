«دبي لصناعات الطيران» تغلق صفقة تمويل متجدّدة بـ 800 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أنها أغلقت بنجاح صفقة التسهيلات المالية المتجدّدة، التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، والتي جرى إطلاقها في مايو الماضي. وكشفت الشركة في بيان صادر، أمس، أن صفقة التمويل، التي أطلقت بمبلغ أولي قدره 480 مليون دولار، حظيت باهتمام واسع من مجموعة كبيرة من البنوك، محققةً نسبة تغطية تجاوزت بكثير القيمة المستهدفة.

وأفادت بأن البنك الأهلي الكويتي يتولى الترتيب لهذه الصفقة، باعتباره البنك المنسق والبنك الرئيس المكلف بالترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار، بينما يتولى بنك أبوظبي الأول مهمة البنك القائد المسؤول عن الترتيب لهذه الصفقة والبنك المشارك في إدارة دفاتر الإصدار، في حين يقوم «نور بنك» بدور وكيل الهيكلة الإسلامية، مشيرة إلى دخول ثمانية بنوك إضافية للمشاركة في الصفقة، من خلال ميزة «أكورديون»، ليصل إجمالي حجم الصفقة إلى 800 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور، إن «الإغلاق الناجح، وتجاوز الحدّ المستهدف لتغطية الاكتتاب في الصفقة، يعكسان الثقة الكبيرة التي أظهرتها البنوك في أداء (دبي لصناعات الطيران) وخطتها الاستراتيجية»، لافتاً إلى أن «الشهية القوية التي أبدتها مجموعة كبيرة من البنوك، لاشك أنها تؤكد على السيولة القوية المتاحة في السوقين المحلية والإقليمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، ميشال العقاد: «استطعنا جذب هذه المجموعة المتنوّعة من البنوك العالمية، لتشكيل مجموعة مقرضة قوية لشركة دبي لصناعات الطيران»، مشيراً إلى أن «تعاون فريق التعاملات لدينا مع الفريق المالي لشركة دبي لصناعات الطيران، والبنوك الرئيسة المكلفة بالترتيب للصفقة، ومؤسسات (أكورديون) المقرضة، ضمن تنفيذ هذه الصفقة بنجاح تام».