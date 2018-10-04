«أسبوع دبي للاستثمار 2018» يناقش التحول الرقمي والاستثمار في الشركات الناشئة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أفادت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بأنها استكملت الاستعدادات كافة لاستضافة «أسبوع دبي للاستثمار 2018»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة بين السابع و11 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار المساعي المتواصلة للتعريف بالمزايا الاستراتيجية والمقوّمات التنافسية لدبي باعتبارها مدينة المستقبل.

وأكدت المؤسسة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، أن الفعالية المنتظرة تركز على ما تزخر به دبي من آفاق واعدة للاستثمار في تحولات المستقبل، والتحول الرقمي والاستثمار في الشركات الناشئة، مع التركيز على التكنولوجيا الذكية والبحث والتطوير، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية التي تصبّ في خدمة مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 وغايات «خطة دبي 2021».

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فهد القرقاوي، إن «الحدث يحمل شعار (الاستثمار في تحولات المستقبل)، استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجّه بتبني آليات عمل مبتكرة تحاكي المستقبل، وتدفع استدامة تنافسية دبي لتكون مدينة المستقبل».

وأضاف أن «(أسبوع دبي للاستثمار 2018)، ينسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز الشراكة بين الجهات المحلية والدولية الفاعلة في مواكبة التحولات المستقبلية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه يفتح آفاقاً جديدة لتوطيد الشراكة مع مجتمع الاستثمار المحلي والعالمي، بما يسهم في توظيف الفرص الهائلة المتاحة في دبي، التي باتت في مقدمة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار في المجالات المعرفية والتقنية المتقدمة».

ولفت القرقاوي إلى «تنامي الثقة الدولية ببيئة الأعمال المحلية، المدعومة بموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية وتشريعية حديثة، وبيئة حاضنة للابتكار والإبداع وريادة الأعمال، فضلاً عن حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وأشار إلى مشاركة المستثمرين وواضعي السياسات ورواد الأعمال والشركات الناشئة حول العالم، الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص النمو والتوسع في دبي، باعتبارها بوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.