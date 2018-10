المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحويل الصور إلى رسوم «كرتونية»

إذا رغبت في تحويل صورة ملفك الشخصي على إحدى الشبكات الاجتماعية إلى رسوم «كرتونية»، اتبع ما يلي: توجه إلى موقع تطبيق cartoonize الذي يسمح للمستخدم بتحويل الصور إلى مظهر «كرتوني» عبر هذ الرابط: ‏‏‏www.cartoonize.net، ثم انتقل إلى يسار الشاشة، لتختار الملف الذي ترغب في تحويله إلى «كرتون» من خلال قسم:cartoonizer online، ومن ثم انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة لخيار upload from disk إذا كانت الصورة التي ترغب في تحميلها موجودة على الحاسب، وبعدها انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار upload from url إذا كانت الصورة موجودة عبر الـ«ويب»، كالصور المحفوظة عبر الخدمات السحابية، ومن ثم انقر زر اختيار الملف، وحدد الصورة ثم انتظر قليلاً حتى يتم تحميلها، وعندها انقر أيقونة القلم ذات اللون البرتقالي في أعلى الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، ثم اختر التأثير «الكرتوني» الذي ترغب في إضافته للصورة، بالنقر فوق قائمة الصور الواردة في القائمة اليمنى تحت عنوان «اختيار تأثير» pick an effect.

إيقاف التحديثات في «ويندوز 10» مؤقتاً

أحيانا يتفاجأ مستخدم نظام التشغيل «ويندوز 10» بقيام النظام بعملية التحديث أثناء إنهائه لعمله وإقدامه على غلق الجهاز، لكن شركة «مايكروسوفت» حاولت حل هذه المشكلة جزئياً عبر ملمح جديد يسمح للمستخدم بتأجيل عملية التحديث لسبعة أيام، على أن يقوم الجهاز بهذه العملية أثناء استئناف العمل عليه. فإذا أردت إيقاف التحديثات مؤقتاً اتبع التالي: افتح تطبيق «الإعدادات» في جهازك بالنقر فوق مفتاحي (Shift + I)، ثم توجه إلى الجانب الأيسر من الشاشة وانقر أيقونة «التحديث والأمان»Update and security، ومن ثم انتقل إلى يمين الصفحة، وتوجه إلى قسم «تحديث ويندوز» Windows Update، ومرر للأسفل وابحث عن قسم إعدادات التحديث، ثم انقر فوق تبويب «الخيارات المتقدمة»Advanced options، وبعدها مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم «الإيقاف المؤقت للتحديثات» Pause Updates، وستجد مؤشراً صغيراً تحته تاريخ انتهاء مدة الإيقاف المؤقت للتحديثات، وعندها حرك المؤشر من جهة اليمين إلى اليسار لإيقاف التحديثات مؤقتاً.