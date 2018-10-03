1364 وحدة سكنية منجزة في أبوظبي خلال الربع الثاني

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنجزة في الإمارة بلغ 1364 وحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1438 بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بعنوان «إحصاءات المباني المنجزة الربع الثاني 2018»، أن متوسط الكلفة التقديرية للمتر المربع راوحت بين 2227 و2682 درهماً، حسب مساحة البناء والمنطقة.

وبيّن التقرير أن إجمالي عدد المباني المنجزة 984 مبنى، موزعة بين 854 مبنى جديداً، و130 مبنى شهدت إضافات جديدة، مشيراً إلى أن العين جاءت في المرتبة الأولى بعدد 531 مبنى، ثم مدينة أبوظبي بعدد 424 مبنى، ثم الظفرة بعدد 29 مبنى.

وأظهرت أن المباني توزعت بين 842 مبنى سكنياً، و52 مبنى سكنياً تجارياً، و40 مبنى صناعياً، و30 مبنى مرافق عامة، و18 مبنى تجارياً ومبنين زراعيين.

وكشف التوزيع النسبي للمباني المنجزة حسب المناطق، استحواذ جزيرة السعديات على نسبة 35.4% من إجمالي المباني المنجزة، تلتها مدينة محمد بن زايد بنسبة 10.2%، وجنوب الشامخة بنسبة 8.1%، ومنطقة السمحة بنسبة 6.9%، فيما توزعت النسبة الأخرى بين بقية المناطق.