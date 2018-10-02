20.4 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقّت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة 20 ألفاً و421 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وذكرت الهيئة في تقرير، أمس، أنه تم إغلاق 97.5% من الشكاوى المقدّمة ضد «اتصالات»، فيما تم إغلاق 96.5% من الشكاوى المقدّمة ضد «دو»، بعد حلّها.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأنها تلقت خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين، 20 ألفاً و421 شكوى من مشتركين بمتوسط 75 شكوى يومياً، تتعلق بخدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس، أن 9205 شكاوى كانت من مشتركين، بخصوص الخدمات التي تقدّمها «اتصالات»، بينما تلقت 11 ألفاً و216 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات «دو»، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت. ووفقاً للتقرير، فإنه تم إغلاق 97.5% من الشكاوى المقدّمة ضد «اتصالات»، و96.5% من الشكاوى المقدّمة ضد «دو»، بعد حلّها، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وبيّن أنه تم حل 0.85% من الشكاوى ضد «اتصالات» في مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، بينما تم حل 0.67% من الشكاوى ضد «دو» في المدة نفسها.

ولفت التقرير إلى أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» بلغ 58.2%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 20%، في حين بلغت نسبة الحياد 21.8%، فيما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ضد «دو» 61.9%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 17.1%، وبلغت نسبة الحياد 21%.

وذكر التقرير أن متوسط رضا مشتركي «اتصالات» و«دو» عن حل الشكاوى بلغ نحو 60%، في حين بلغ متوسط عدم الرضا 19% تقريباً، بينما بلغ متوسط الحياد نحو 21%. وأكّدت «تنظيم الاتصالات» أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدّمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

9205

شكاوى بشأن خدمات «اتصالات».

11.2

ألف شكوى تتعلق بخدمات «دو».