10 أسباب لزيارة «جيتكس شوبر 2018»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن القائمون على تنظيم معرض «جيتكس شوبر 2018» للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، عن استكمال التحضيرات للمعرض الذي ينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى السادس من أكتوبر الجاري، محدّدين أبرز 10 أسباب لزيارة المعرض تتمثل بما يلي:

1 العروض المجزية

يشهد المعرض مشاركة أبرز الأسماء بين متاجر التجزئة الإلكترونية، حيث يستعرض أكثر من 35 ألف منتج للبيع المباشر، ويتيح للزوار مقارنة عروض العلامات الموجودة بجانب بعضها بعضاً، ما يضمن لهم فرصة لا تُفوَّت للاستفادة من أفضل العروض المتاحة.

2 تجربة المنتَج

يتيح المعرض للزوار استكشاف أحدث الأجهزة من الحواسيب المحمولة والكاميرات إلى أجهزة وإكسسوارات الألعاب، موفراً بذلك منصة مثالية لمعاينة الإلكترونيات واختبارها قبل شرائها، ما يضمن للمتسوقين حصولهم على المنتَج المطلوب والمناسب.

3 نصائح من الخبراء

يتعاون «جيتكس شوبر» مع فريق متخصص من خبراء التكنولوجيا من موقع «تيك رادار» لمساعدة المتسوقين على شراء أفضل المنتجات، وتقديم سلسلة من جلسات الحلول والنصائح المصممة للاستفادة من أفضل عروض الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى جلسات مناقشة عامة تطرح رؤى حصرية تتخلّلها نصائح قيّمة حول الاختيار بين الأجهزة العاملة بنظامَي «أندرويد» و«آي أو إس»، أو التقاط أفضل الصور الفوتوغرافية عبر الهاتف المحمول.

4 عروض لمدة محدودة

ينفرد «جيتكس شوبر»، عاماً بعد عام، برصيده المتجدد من العروض الرائدة، حيث اعتاد شركاؤه طرح تخفيضات على أحدث الهواتف والحواسيب المحمولة وأجهزة التلفزيون، وغير ذلك، ما يضع أمام الزوّار فرصة استثنائية للاستفادة من هذه العروض المحدودة.

5 منافسات الألعاب

يعود «جيتكس شوبر»، هذا العام، بمفاجأة خاصة لعشاق ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى عروض الألعاب والأجهزة والإكسسوارات، إذ سيكونون على موعد مع منافسات مصغّرة لألعاب الفيديو على مدى خمسة أيام، ما يتيح لهم فرصة استعراض مهاراتهم وإمكاناتهم في أشهر الإصدارات من «فورتنايت» إلى «فيفا».

6 تسوّق واربح

يقدم «جيتكس شوبر»، في دورة العام الجاري، مفهوماً جديداً لعروض «تسوق واربح» من خلال مسابقات يومية إضافية وأنشطة على منصات العرض على مدار الساعة، بما في ذلك مسابقة «تخمين السعر الصحيح» التي تتيح للزوار المشاركة في تخمين الأسعار للفوز بجوائز قيّمة.

7 إعادة تدوير الأجهزة

يعتزم المعرض إطلاق مفهوم Trade-in للزوار الحريصين على إعادة تدوير منتجاتهم الإلكترونية قبل شراء البديل أو حيازة أجهزة أحدث، حيث يقدم لهم قسائم شرائية لقاء إيداع أجهزتهم القديمة في المنطقة المخصصة لها.

8 تجربة طائرة بدون طيار

يرتقي «جيتكس شوبر» بالتكنولوجيا نحو آفاقٍ جديدة من خلال مساحة مخصصة للطائرات بدون طيار في منطقة تجارب المتسوقين الجديدة، إذ يُتاح للزوار من المبتدئين والمتمرسين في مجال التحكم في الطائرات بدون طيار فرصة للتدريب على تشغيلها واختبار مهاراتهم ضمن مساحة آمنة في المعرض.

9 الكشف عن منتجات جديدة

زوّار المعرض على موعد مع عروض خاصة بإطلاق المنتجات سيتم نقلها بشكل مباشر من منطقة تجارب المتسوقين، إذ سيجري الكشف عن مجموعة من أحدث المنتجات ضمن بث حي على منصة العرض بحضور «إمكوان» خبير التكنولوجيا ومبتكر محتوى «يوتيوب» الشهير الحائز الكثير من الجوائز.

10 تذاكر مخفّضة

يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى المعرض 20 درهماً فقط، حيث تم تخفيض ثمنها بالمقارنة مع العام الماضي. أما الأطفال دون خمس سنوات، فيتاح لهم الدخول مجاناً، فيما يبلغ رسم دخول التلاميذ 10 دراهم.