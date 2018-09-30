«نخيل» تطلق اليوم مبيعات شقق «أبراج التنين»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «شركة نخيل للتطوير العقاري» عن إطلاق مبيعات شقق «أبراج التنين»، اليوم، بأسعار تبدأ من 449 ألف درهم، مع خطط سداد مميزة.

ولفتت الشركة إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 713 مليون درهم، وهو يعتبر أول مشروع سكني شاهق في مجتمع «مدينة التنين».

وبحسب «نخيل»، سيكون «أبراج التنين» المتصل مباشرة مع «سوق التنين»، أحد أهم عوامل الجذب في جناح الشركة في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، الذي تنطلق فعالياته في الثاني من أكتوبر المقبل.

ويتكون المشروع من برجين توأمين يتألف كل واحد منهما من 37 طابقاً، ويضم كل واحد منهما 571 شقة سكنية، كما يضم المشروع طابقين مخصصين للتجزئة يضمان متاجر متنوعة، وأربعة طوابق لمواقف السيارات، و«كلوب هاوس» يضم مسبحاً بطول 25 متراً وآخر للصغار، ومطعماً وصالة للألعاب الرياضية وملعباً للتنس.