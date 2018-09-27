معايير تسعير تأمين السيارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تلجأ شركات التأمين، خصوصاً في الأسواق المتقدمة، إلى اتباع مجموعة كبيرة من المعايير أثناء تسعيرها لوثيقة التأمين على السيارة، أبرزها عدد الحوادث التي تسبب فيها المتعامل خلال السنوات الخمس الأخيرة، فضلاً عن المخالفات التي ارتكبها، إضافة إلى سجله المروري، ولذلك تستعين الشركات بقواعد بيانات كبيرة تساعدها على تحديد المخاطر بالنسبة للمتعامل.

ومن المعايير المهمة الأخرى لشركات التأمين، سنوات الخبرة لدى السائق، علاوة على عمره، إذ يدفع السائقون الصغار في السن، أو الذين حصلوا على رخص القيادة أخيراً، مبالغ مالية أكبر لتأمين مركباتهم، حيث إن عملية التسعير تعتمد أيضاً على طراز المركبة وكلفة قطع غيارها، إلى جانب معايير أخرى بدأت بعض الشركات اتباعها خلال السنوات الأخيرة، مثل جنس السائق، ومهنته، وحالته الاجتماعية إذ كان متزوجاً أو عازباً، فضلاً عن طبيعة الطرق، ومعدل الحوادث في بعض المناطق الجغرافية. وتتفاوت أسعار التأمين بنسب تراوح بين 20 و30% في ما لو تم الأخذ بهذه الاعتبارات وتصنيف السائقين وفق فئات.