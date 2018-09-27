الاعتراض على التقرير الائتماني

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أوضحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي تتولى جمع المعلومات والبيانات الائتمانية والالتزامات المالية، أن المعلومات التي يحتويها التقرير الائتماني للعميل مقدمة من مزودي المعلومات، مشيرة إلى أنه إذا اعتقد العميل أن التقرير يتضمن بيانات غير صحيحة، فإن عليه إرسال طلب التصحيح إلى المؤسسة المالية المعنية مباشرة، وذلك لتصحيح وتعديل المعلومات. وأضافت أنه في حال عدم قيام المؤسسة بتعديل المعلومات، أو إذا كان العميل غير موافق على البيانات الواردة فيه، فيمكنه تسجيل وثيقة للاعتراض عليها وإرسالها إلى الشركة مدعمة بالأوراق الداعمة للاعتراض، مثل كشوفات الحساب البنكي وإيصالات الدفع وجداول السداد، أو أي وثيقة ذات صلة، وستقوم شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإعلام المتعامل بالإجراء الذي تم اتخاذه من قبل مزود المعلومات في ما يخص الطلب.

ويتضمن التقرير الائتماني معلومات عن الهوية الشخصية، ومعلومات مفصلة عن بطاقات الائتمان الخاصة بالمتعامل، والقروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى، وتاريخ المدفوعات والشيكات المرتجعة.