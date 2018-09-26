%13.5 ارتفاعاً في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بأبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في أبوظبي، ارتفع بنسبة 13.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع نفسه من عام 2017، ليبلغ 80.6% مقابل 71% خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، أن أهم الأنشطة التي أسهمت في ذلك الارتفاع هي: «نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة»، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 29%، وأسهم بنسبة 58% في الارتفاع، و«نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية» الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 29.2% وأسهم بنسبة 27.4% من الارتفاع.

ووفقاً للمركز، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، عندما بلغ حينها 77.3%.

وأسهم نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة في ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 62.6%، إذ ارتفعت أسعار هذا النشاط بنسبة 9%. كما أسهم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 27.6%، إذ ارتفعت أسعار هذا النشاط بنسبة 8.4% خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أنه تم الحصول على البيانات المستخدمة في هذا التقرير من خلال 65 منشأة ممثلة للنشاط الاقتصادي حسب التصنيف الصناعي الدولي المعتمد.