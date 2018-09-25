«الاتحادية للضرائب» تحدد معايير استرداد ضريبة الخدمات الترفيهية للموظفين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الخدمات الترفيهية المقدمة للموظفين التي لا يجوز للمسجلين لدى الهيئة استرداد ضريبة مدخلات القيمة المضافة المرتبطة بها، مشيرة إلى أنها تتركز بشكل أساسي في التكاليف التي تنفق على الفعاليات المنعقدة بشكل أساسي لترفيه الموظفين، ومنها حفلات الموظفين التي لا يتم فرض رسم على الموظف مقابل حضورها.

وأوضحت الهيئة، أنه استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فإنه لا يجوز كذلك استرداد الضريبة المتكبدة عن تكاليف قيام الخاضع للضريبة بشراء سلع أو خدمات بقصد منحها للموظفين دون مقابل، لافتة إلى أن من أمثلة هذه السلع أو الخدمات التي لا يتم استرداد الضريبة المدفوعة عنها، هدايا نهاية الخدمة لفترة طويلة، وهدايا التقاعد، والهدايا المقدمة للموظفين في الأعياد والاحتفالات الأخرى أو المناسبات الخاصة، وهدايا موظف الشهر، أو العشاء كمكافأة على تقديم خدمة.

جاء ذلك في توضيح للهيئة حول «ضريبة المدخلات على الخدمات الترفيهية غير القابلة للاسترداد» في إطار خدمة «التوضيحات العامة» التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

وقال المدير العام للهيئة، خالد علي البستاني، إن إطلاق خدمة «التوضيحات العامة» جاء في إطار استراتيجية الهيئة لتقديم خدمات متنوعة باستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية لتلبية احتياجات كل المتعاملين، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في النظام الضريبي الإماراتي.

وبيّنت الهيئة في بيان، أمس، أن الخدمات الترفيهية تشمل «خدمات الضيافة» بأنواعها المتمثلة في توفير الإقامة والطعام والشراب الذي لا يقدم في السياق المعتاد لاجتماع والدخول إلى فعاليات أو أحداث أو رحلات مقدمة بغرض الترفيه والاستمتاع، مضيفة أنه بالنسبة للمسجلين لضريبة القيمة المضافة الذين ليسوا من الجهات الحكومية المحددة بقرار من مجلس الوزراء، يحظر عليهم استرداد أي ضريبة مدخلات تم إنفاقها لتقديم خدمات ترفيهية لأفراد غير موظفين لدى المسجل حيث يشمل هذا الحظر العملاء، والعملاء المحتملين، والمسؤولين، والمساهمين أو غيرهم من المالكين أو المستثمرين.

ووفقاً لبيان الهيئة، فإنه يجوز للجهات الحكومية المحددة استرداد ضريبة المدخلات عن نفقات تقديم خدمات ترفيهية لغير موظفيها في سياق أنشطة هذه الجهات الحكومية في عدد من الحالات، منها الاجتماعات مع وفود دول أخرى، والتي يتم خلالها تقديم وجبات غداء أو عشاء.

• يجوز لجهات حكومية محددة استرداد ضريبة المدخلات عن نفقات خدمات ترفيهية لغير موظفيها.