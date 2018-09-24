عرض رسوم متحركة على واجهة "برج خليفة" بمناسبة "الأسبوع الذهبي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفل "إعمار العقارية"، بمهرجان منتصف الخريف الصيني الذي يصادف 24 سبتمبر، و"الأسبوع الذهبي" الذي يُحتفل به خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، عبر منح المستثمرين الصينيين فرصة الاستفادة من قيمة كبيرة عبر عرض "الشهر الذهبي" المستمر لغاية 24 أكتوبر، 2018.

ويمكن للعملاء الصينيين الراغبين بشراء عقارات ضمن معظم الوجهات السكنية التي طورتها "إعمار" في دبي الحصول على خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل، والاستفادة من خطة دفع ميسرة على مدى ثلاث سنوات بعد التسليم. ويحظى المشترون كذلك بفرصة الإقامة مجاناً لمدة أسبوعين لهم أو لأقاربهم في فندق "أرماني دبي"، علماً أن هذا العرض يسري لمدة عام كامل.

وبمناسبة مهرجان منتصف الخريف الصيني الموافق يوم 24 سبتمبر، سيقام عرض رسوم متحركة خاص على واجهة "برج خليفة" عند تمام الساعة 8:13 مساءً. وسيتم توزيع الحلويات الصينية التقليدية المعروفة باسم "كعكة القمر" على الزوار في معظم مراكز مبيعات "إعمار".



ويمكن للمستثمرين الصينيين اختيار ما يناسبهم من المنازل عالمية المستوى من "إعمار" في دبي، والتي تضمن لهم عائدات قوية على المدى الطويل مع أسعار منافسة مقارنةً بباقي المدن. ويعتبر "وسط مدينة دبي" أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين مع احتضانه عدداً من أبـرز معالم المدينة مثل "برج خليفة" و"دبي مول" و"نافورة دبي" و"دبي أوبرا". واستقبل دبي مول أكثر من 80 مليون زائر للعام الرابع على التوالي، مرسخاً بذلك مكانة "وسط مدينة دبي" بصفته وجهة الحياة العصرية الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.

وتوفر "إعمار" كذلك عرضاً استثمارياً مميزاً في "خور دبي"، الوجهة العصرية المتكاملة بجوار خور دبي التاريخي في قلب المدينة. ويشكل "برج خور دبي" أبرز ملامح المشروع الذي يضم أيضاً "دبي سكوير"، الوجهة التجارية الترفيهية التي ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع التجزئة. ويقع "خور دبي" في موقع حيوي على مسافة 10 دقائق فقط عن "وسط مدينة دبي" ومطار دبي الدولي، بجوار محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تعد موطناً للعديد من أنواع الطيور المهاجرة مثل النحام الوردي.

ويشمل "خور دبي" مناطق سكنية بمساحة 7.3 مليون متر مربع، ونحو 940 ألف متر مربع من الأحياء التجارية التي تتضمن "دبي سكوير" الذي يحتضن أكبر حي صيني في المنطقة. وسيقطن في "خور دبي" عند اكتماله أكثر من 200 ألف شخص، وسيساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد من خلال تعزيز قطاعات السياحة وتجارة التجزئة والضيافة في المدينة.

وكانت "إعمار" قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها ستفتتح 3 مراكز لها في الصين – في بكين وشانغهاي وقوانغتشو، علماً أن "طيران الإمارات" تسير رحلات يومية مباشرة من هذه المدن الثلاث إلى دبي.