100 فعالية يستضيفها مركز دبي التجاري في الموسم الجديد

المصدر: دبي - وام

انطلق في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، موسم الفعاليات الجديد لمركز دبي التجاري العالمي، ويصل عدد الفعاليات التي ينظّمها ويستضيفها المركز في الموسم الجديد، أكثر من 100 فعالية تجارية كبرى، بينما يصل عدد الفعاليات في الثلث الأخير حتى نهاية العام الجاري، إلى 55 فعالية متنوّعة، من المتوقع أن تجتذب نحو مليون زائر من نخبة رجال الأعمال والصناعة والخبراء وكبار المسؤولين في جميع المجالات.

وتخدم أجندة فعاليات هذا العام مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأغذية والمشروبات وماكينات تصنيعها، والضيافة والسياحة والفنادق والترفيه، والتشييد والبناء، والقوارب والسيارات، والمجوهرات وغيرها، ما يعكس الدور الحيوي المهم الذي يضطلع به مركز دبي التجاري العالمي في تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات ودبي.

وتشمل الفعاليات التجارية الكبرى المقامة، خلال هذا الموسم: معرض إندكس الدولي للديكور، معرض الصوتيات والمرئيات، معرض الإضاءة، معرض «سيتي سكيب»، معرض «ويتكس»، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، معرض الشرق الأوسط للكهرباء، مهرجان المأكولات المتخصصة، معرض «سيفيكس»، «ياميكس»، و«غلف هوست»، إضافة إلى معرض الخمسة الكبار، معرض «غلفود للتصنيع»، أسبوع دبي الدولي للمجوهرات، معرض ومؤتمر الصحة العربي، معرض دبي العالمي للقوارب، وسوق السفر العربي.

وتوقّع النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، أن يشهد هذا الموسم نجاحاً آخر يضاف إلى قائمة النجاحات التي يحققها المركز سنوياً، مشيرا إلى أن الموسم الماضي شهد نمواً في عدد الفعاليات وحجمها وزوّارها من خارج الدولة.