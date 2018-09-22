النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات

المصدر: سيؤول ــ رويترز

ارتفعت عقود النفط الآجلة أمس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على الرغم من ضغوط دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار. وارتفع خام القياس العالمي «مزيج برنت» للتسليم في نوفمبر المقبل 26 سنتاً، أو ما يعادل 0.33%، إلى 78.96 دولاراً للبرميل.

وازداد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في أكتوبر 2018 سبعة سنتات، أو 0.10% إلى 70.39 دولاراً للبرميل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا أول من أمس منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» إلى خفض أسعار النفط. ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» مع حلفاء غداً في الجزائر لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأميركية.