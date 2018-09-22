الذهب يرتفع ويتجه إلى أول مكسب في 4 أسابيع

المصدر: بنجالورو ــ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إلى أعلى مستوى في أسبوع، مع تراجع الدولار في ظل انحسار المخاوف من حرب تجارية صينية أميركية شاملة، ما أبقى المعدن الأصفر على مسار تحقيق أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

وازداد الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1210.68 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1211.02 دولاراً للأوقية. وارتفع المعدن 1.3% منذ بداية الأسبوع.

كما ازدادت عقود الذهب الآجلة 0.3%، مسجلة 1215 دولاراً للأوقية.

وتحددت الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين والولايات المتحدة، كل منهما على سلع الآخر، عند مستويات أقل مما كان متوقعاً من قبل، وهو ما عزز الآمال بانحسار العداءات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.35 دولاراً للأوقية، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.41 دولاراً للأوقية.

ولامس البلاديوم أعلى مستوى منذ 19 أبريل الماضي عند 1054.97 دولاراً للأوقية، وسجل في أحدث قراءة انخفاضاً بنسبة 0.3% إلى 1053.22 دولاراً للأوقية.

وبلغ البلاتين أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس 2018 عند 837.8 دولاراً للأوقية.