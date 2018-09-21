حماية تعاملات الهاتف المتحرك

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تطالب البنوك متعامليها، على الدوام، بضرورة تحديث قنوات الاتصال المتاحة للبنك بشكل دوري، وتزويد المؤسسة المصرفية بأي أرقام هواتف جديدة يتم استخدامها، فضلاً عن إبلاغ البنك فوراً بتجميد الحساب عند ملاحظة أن الهاتف المتحرك لا يعمل، والاتصال بمزود خدمات الاتصالات، والسؤال عمّا إذا كان تم استخراج شريحة مماثلة تحمل رقم الهاتف نفسه، وإذا تم التأكد يتم طلب تجميدها فوراً. فالاحتيال المالي يقع عندما يقوم المحتالون بالاتصال بمزود خدمة الهاتف المتحرك الخاص بك لطلب تبديل بطاقة الهاتف SIM (مبادلة بطاقة الهاتف SIM)، ويتمّ الأمر عادة عن طريق انتحال الشخصية، ومن خلال استخدام بطاقة الهاتف SIM المستبدلة، يستطيعون الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه والحصول على حق الدخول إلى بيانات حسابك المصرفي. وكن حذراً من الرسائل التي تطلب منك إدخال رقم الجوال، نوع الجوال، رقم بطاقة الصراف والرقم السري للبطاقة، خصوصاً أن تطبيقات المصرف لا تطلب منك إدخال مثل هذه المعلومات أثناء استخدامك للتطبيقات، وتأكد من تحميل التطبيقات المصرفية من متاجر آمنة.