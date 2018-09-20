"طيران الإمارات": الاستحواذ على "الاتحاد للطيران" شائعة

المصدر: دبي/أبوظبي - الإمارات اليوم

نفت شركة "طيران الإمارات"، أنها تسعى للاستحواذ على الاتحاد للطيران لإنشاء أكبر شركة للطيران في العالم، وفقا لتقرير لوكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم.

وقال متحدث باسم "طيران الإمارات": "لا صحة إطلاقا لهذه الشائعة".

من جانبه متحدث رسمي باسم "الاتحاد للطيران" ما جاء في تقرير بلومبيرغ؛ مؤكدا انه لا أساس له من الصحة.

وأكدت مجموعة "الاتحاد للطيران" عدم وجود خطط لديها للاندماج مع شركة "طيران الامارات"، كما أكدت عدم صحة الشائعات الواردة بهذا الصدد.

كما تهيب بوسائل الإعلام التواصل مع إدارة الشؤون الإعلامية في الاتحاد للطيران للحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.