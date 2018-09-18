31 % انخفاضاً في الهجمات الإلكترونية بالدولة خلال 8 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن انخفاض عدد الهجمات التي تعرضت لها المواقع الإلكترونية في الدولة بنسبة 31.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 325 هجمة.

وأوضح فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي، التابع للهيئة في إحصاءات جديدة أصدرها، أمس، أن 45 هجمة من هذه الهجمات كانت شديدة أو حادة، بينما كانت 153 هجمة متوسطة، والمتبقي هجمات ضعيفة.

وكانت قائمة البرامج الأكثر خطورة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، هي: برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة، وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت»، وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر»، وكذلك نقطة ضعف المثبت الذكي لـ«سيسكو»، وبرنامج «زايكلون».

ونصحت الهيئة المستخدمين بضرورة استخدام كلمات سر قوية.