7 مزايا لاتباع استراتيجيات ريادة الأعمال

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

تعتمد ريادة الأعمال في المشروعات التجارية على الاستعداد لإدارة وتنظيم وتطوير المشروعات، بالتزامن مع التأثر بالمخاطر، بهدف الوصول إلى الأرباح، حيث تركز ريادة الأعمال على المبادرة بإنشاء عمل جديد، عن طريق الاستفادة من الموارد المتاحة، والعمل، ورأس المال الذي يُسهم في الحصول على الربح. وحدد مدير أول قسم الخدمة الذاتية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، طلال السويدي، أهم سبع مزايا لاتباع خطط واستراتيجيات ريادة الأعمال في السوق المحلية كما يلي.

1- تعد ريادة الأعمال من آليات التطوير الاستراتيجيّ.

2- تُشكّل ريادة الأعمال جزءاً من مُدخلات اتّخاذ القرارات المرتبطة باستخدام الموارد بشكل أفضل، من أجل الوصول إلى توفير خدمة أو منتج جديد.

3- تعتمد ريادة الأعمال على استخدام أساسيّات الإدارة عند اختيار النمط الخاص بالسلوك الرياديّ.

4- تسهم ريادة الأعمال في تحفيز دور الإبداع في المنشآت، عن طريق البحث عن الفُرص الجديدة، والحرص على تنفيذها من خلال الاستفادة من الموارد.

5- تعتمد ريادة الأعمال على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز تحملها للمخاطر، وتساعد على تحقيق الأرباح، والمشاركة في المجتمع من خلال دورها المهم للمنشآت.

6- تحتوي ريادة الأعمال على مهارات إداريّة تعتمد على المبادرات الفرديّة، من أجل استخدام الموارد المتاحة بشكل أفضل، كما تهتم بتعزيز التنسيق بين العملية الإنتاجية والجهد المبذول في العمل.

7- تشجّع ريادة الأعمال على استخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاجية.