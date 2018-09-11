«طيران الإمارات» تشغل A380 إلى سان بطرسبرغ خلال أكتوبر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تعتزم «شركة طيران الإمارات» تشغيل طائرة «إيه 380» بين دبي ومدينة سان بطرسبرغ، بدلاً من «بوينغ 777»، لتلبية الطلب المتنامي على السفر خلال الخريف المقبل.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن الناقلة ستستخدم الطائرة العملاقة على رحلتيها «ئي كيه 175/‏‏‏176» بين مطاري دبي وسان بطرسبرغ الدوليين خلال الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر 2018، لافتة إلى أن الطائرة توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

ووفقاً للبيان، تغادر الرحلة رقم «ئي كيه 175» من مطار دبي الدولي الساعة 3:45 عصراً، وتصل إلى سان بطرسبرغ الساعة 8:50 مساءً، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 176» من مطار سان بطرسبرغ الدولي الساعة 11:55 ليلاً لتصل إلى مطار دبي الدولي الساعة 6:55 صباح اليوم التالي.

وستصبح هذه المرة الأولى التي تشغل فيها «طيران الإمارات» طائرة من هذا الطراز العملاق إلى سان بطرسبرغ، ما يؤكد جاهزية المطار، واستعداده لاستيعاب الطائرة ذات الطابقين. وأكدت «طيران الإمارات» أن المسافرين من سان بطرسبرغ سيتمكنون خلال هذه الفترة من تجربة طائرة A380 عند متابعة سفرهم إلى مجموعة واسعة من الوجهات السياحية والتجارية ضمن شبكة «طيران الإمارات» العالمية، بما في ذلك موريشيوس، وبانكوك، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وسيدني، وملبورن، مع توقف قصير في دبي.

كما توفر رحلات «طيران الإمارات» إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى وجهات شهيرة ضمن شبكتها وشبكة «فلاي دبي» المشتركة، تشمل زنجبار وكاتماندو.