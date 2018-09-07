7 نصائح للمستثمرين قبل شراء عقارات خارج الإمارات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قدم خبيران عقاريان سبع نصائح للراغبين في الاستثمار في العقارات خارج الدولة، بعضها يتعلق بالجوانب القانونية، والبعض الآخر يتعلق بمعرفة الوسيط العقاري، والعقار والإرشادات التي يتم إطلاقها من قبل الجهات التنظيمية للقطاع في الدولة.

وقال الخبير العقاري، وليد الزرعوني، إن «البعض يرغب في الاستثمار في عقارات خارج الدولة، وهو ما يستلزم معه أن يكون على دراية بهذا النوع من الاستثمار، الذي ينطوي على بعض المخاطر، لاسيما أنه يكون في دول تختلف قوانينها عن القوانين المعمول بها في الدولة».

بدوره، قال الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إنه «لابد للراغبين في الاستثمار في العقارات خارج الدولة، أن يلتزموا بالإرشادات التي تضعها الجهات التنظيمية للقطاع في الإمارات، مثل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، وغيرها من مؤسسات التنظيم العقاري في الإمارات، فضلاً عن معرفة الإجراءات القانونية المتبعة في حال النزاع القانوني».

وأشار الملا، إلى أن سفارات الدولة في الخارج أيضاً تهتم بحماية الاستثمارات العقارية لمواطني الدولة، من خلال النصائح التي يتم تقديمها للمستثمرين العقاريين، من أبرزها التواصل مع بعثات الدولة في الخارج.

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