استدعاء 1076 سيارة «كيا» و«مرسيدس بنز» لعيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، إطلاق حملتَي استدعاء لسيارات، تشملان 1076 سيارة «كيا - بيكانتو»، و«مرسيدس بنز» من طرز مختلفة، للصيانة والفحص بعد اكتشاف عيوب تصنيعية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة الأولى تشمل استدعاء 1033 سيارة «كيا - بيكانتو»، المصنعة من الأول من مارس 2011 إلى 30 يونيو 2012، بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات الوكيل المحلي الحصري لسيارات «كيا» في الدولة.

وأفادت الوزارة في تقرير بأن الاستدعاء، الذي يتم بعد التواصل مع «كيا موتورز كوربوريشن»، يستهدف استبدال خرطوم الوقود في السيارات المشمولة بالحملة، لتفادي حدوث تسرب في الوقود، مشيرة إلى أن «الماجد للسيارات» بادرت بالتواصل مع المستهلكين من أصحاب السيارات المشمولة بحملة الصيانة لإبلاغهم بالوضع القائم حالياً، وحجز مواعيد إحضار السيارات لإجراء عمليات الصيانة.

وبينت الوزارة أن الحملة الثانية تشمل استدعاء 43 سيارة «مرسيدس بنز»، بينها 42 سيارة GLS/‏‏‏GLE نموذج 166، وGLE Coupe نموذج 292 من طراز عام 2018، وسيارة واحدة E Class cabriot نموذج 382 طراز 2018، بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» و«شركة الإمارات للسيارات»، لعيب في نظام الفرامل الخلفي.

وذكرت الوزارة أن «مشاريع قرقاش» و«شركة الإمارات للسيارات» بادرتا بالفعل بالاتصال بالمتعاملين المعنيين، لإبلاغهم ببدء حملة الفحص، على أن تتم عملية الإصلاح مجاناً.

وأشارت الوزارة إلى أن هاتين الحملتين تأتيان في إطار التزامها بالمتابعة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة، سعياً لحماية المستهلك من أي أضرار قد تلحق به.