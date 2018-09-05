«الإمارات العالمية للألمنيوم» تتسلَم أول شحنة من الصودا الكاوية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن استلامها أول شحنة من الصودا الكاوية تمهيداً لبدء تشغيل مصفاتها لتكرير الألومينا، التي يجري بناؤها حالياً في منطقة الطويلة، ضمن مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» في أبوظبي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الصودا الكاوية والبوكسيت تعتبران من المواد الخام الأساسية في عملية تكرير الألومينا، مشيرة إلى أن تشغيل مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، يتطلب في البداية مخزوناً كبيراً من تلك المواد، ليتم اختبار عمليات التشغيل وضمان تسلسلها.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان: «إننا نعمل بوتيرة ثابتة لضمان إنجاز المشروع وبدء الإنتاج في الموعد المحدد»، مشيراً إلى أن «استلام أول شحنة من هذه المواد الخام يعد أحد الإنجازات المهمة».