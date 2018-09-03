«تنظيم الاتصالات»: 17.5 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خـلال 8 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأنها تلقت 17 ألفاً و559 شكوى من مشتركين بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك بمتوسط 72.2 شكوى يومياً، واستحوذت خدمات «اتصالات» على 8149 شكوى منها، بينما بلغت الشكاوى ضد شركة «دو» 9410 شكاوى.

وتفصيلاً، تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، 17 ألفاً و559 شكوى من مشتركين بمتوسط 72.2 شكوى يومياً، بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته أمس، أنها تلقت 8149 شكوى من مشتركين، بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، بينما تلقت 9410 شكاوى من مشتركين، بشأن خدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأشار التقرير إلى أنه تم إغلاق 95% من الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات»، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 94% من الشكاوى المقدمة ضد «دو»، بعد حلها خلال الفترة المذكورة، موضحة أنه تم حل 3% من الشكاوى ضد «اتصالات» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل، بينما تم حل 2.7% من الشكاوى ضد «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

ولفت إلى أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات» بلغ 57.5%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 20.5%، في حين بلغت نسبة الحياد 22%. وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى ضد «دو» 61%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 18.1%، وبلغت نسبة الحياد 20.9%.

وأكدت الهيئة أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لمتعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.