الذهب يتجه لأطول موجة خسائر شهرية في 5 أعوام

المصدر: بنغالورو ــ رويترز

ارتفع الذهب أمس مع تحوط المستثمرين للمخاطر الناشئة عن النزاع التجاري المستمر، لكن المعدن الأصفر اتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية منذ عام 2013.

وارتفع الذهب 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولاراً للأوقية، أول من أمس. وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر، وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي، كما ارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1212.80 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.61 دولاراً للأوقية.

وازداد البلاديوم 1.4%، مسجلاً 978.62 دولاراً للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 983.75 دولاراً للأوقية.