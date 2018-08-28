«دبي للسيليكون» و«تعاونية الاتحاد» توقعان عقد استثمار لإنشاء مركز تجاري بـ 94 مليون درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، عقد استثمار مع «تعاونية الاتحاد»، لبناء مركز تجاري بكلفة إجمالية تقدر بنحو 94 مليوناً و442 ألف درهم.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون العملاء في سلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، حرص السلطة على جذب فرص استثمارية، تسهم في توفير وتنويع الخدمات للقاطنين والعاملين، بما يدعم رؤية بناء مجمعات إبداعية متكاملة، موضحاً أن توقيع عقد استثمار مع «تعاونية الاتحاد» لإنشاء مركز تجاري سيشكل إضافة نوعية لقطاع تجارة التجزئة في الواحة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي: «وقعنا عقد استثمار لمدة 30 عاماً قابلاً للتجديد مع سلطة واحة دبي للسيليكون، لإنشاء مركز تجاري على مساحة 141 ألفاً و589 قدماً مربعة، ليلبي احتياجات سكان الواحة والمناطق المحيطة، ويوفر لهم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن «التعاونية» تعتزم التبرع ببناء مسجد على قطعة أرض مخصصة للخدمات العامة قدمتها السلطة بكلفة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم، في إطار الإسهامات المجتمعية التي تقدمها.