«اقتصادية دبي» تنجز 24.48 ألف معاملة تسجيل وترخيص تجاري في يوليو

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت اقتصادية دبي نتائج قوية في المعاملات المنجزة خلال يوليو 2018، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حيث سجل القطاع ما يزيد على 24 ألفاً و489 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1651 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة.

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، تعكس متانة اقتصاد دبي، ومكانته القوية في جذب الشركات، باعتباره مركزاً عالمياً للمال والأعمال، ومنصة لمزاولة الأعمال على مستوى مختلف قطاعات الأعمال.

«خارطة الأعمال»

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي ومسيرته التنموية الطموحة، حيث تظهر الخارطة حركة النشاط الاقتصادي لإمارة دبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال يوليو 2018، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، الذي يظهر ثقة المستثمرين ورجال الأعمال إزاء وتيرة الأداء الاقتصادي بدبي.

كما توفر خارطة الأعمال أحدث البيانات الدقيقة عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة. وأظهرت نتائج البيانات الخاصة بـ«خارطة الأعمال» أن معاملات التجديد شكلت نحو 12 ألفاً و532 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2175 إجراء في يوليو 2018، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3128 إجراء. وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية، فقد بلغت 1268 إجراء، وشكل التجديد التلقائي 5918 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 101 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 102 إجراء.

نقلات نوعية

وتعكس حركة الأعمال في شهر يوليو 2018 استمرارية اقتصاد دبي في إحداث نقلات نوعية على مختلف النشاطات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 60.5%، الرخص المهنية بواقع 36.8%، وحازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 1.4%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.3%.

وحافظت مراكز التعهيد على أدائها القوي في يوليو 2018، حيث نجحت في إنجاز 16 ألفاً و491 معاملة خلال تلك المدة، التي تشكل 67% من إجمالي المعاملات المنجزة في يوليو الماضي، ما يؤكد على حجم الأعمال الذي تقوم به مراكز التعهيد في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

توزيع الرخص

ولفت التقرير إلى تنوع توزيع الرخص الجديدة خلال الشهر الماضي، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 798 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 712 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 133 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع ثماني رخص تجارية جديدة.

وأوضح أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية في إمارة دبي، قد بلغ الآتي: برج خليفة 14%، ودبي الجديدة 8%، والمرر 5.9%، وبور سعيد 5.8%، والمركز التجاري الأول 4.6%، ونايف 4%، والقرهود 3.3%، والكرامة 2.8%، والمرقبات 2.1%، وهور العنز 2.1%.

وبحسب الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الإصلاح 37.3% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.9%، وبلغ نشاط البناء والتشييد 17.3%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 13.6%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 3.5%، والصناعات التحويلية، بنسبة 2.9%، والوساطة المالية 2.5%، ونشاط «الصحة والعمل»، ونشاط التعليم بواقع 0.9% لكليهما، والزراعة 0.4%، ونشاط تعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.1%. وأظهر التقرير أن أبرز تسع جنسيات في يوليو 2018، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية، ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين وبريطانيا، والمملكة السعودية، والأردن، ومن ثم سورية، وأخيراً الكويت.

• «برج خليفة» تتصدر أعلى 10 مناطق فرعية في الرخص الجديدة بـ14%.

• 12.5 ألفاً حجم معاملات التجديد في الرخص التجارية و2175 معاملة للموافقات المبدئية.