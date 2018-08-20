«صندوق الإنقاذ» يطالب اليونان بالالتزام بشروط التعاقد

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

طالب صندوق إنقاذ منطقة اليورو، أثينا بالالتزام الصارم بالشروط التي كانت توصلت إليها مع دائنيها، وذلك مع قرب انتهاء خطة الإنقاذ الاقتصادي الثالثة للبلاد.

وقال المدير الإداري لـ«آلية الاستقرار الأوروبية»، كلاوس ريجلينج، في مقابلة نُشرت أمس: «نحن دائنون صبورون للغاية، لكننا نريد استرداد أموالنا، لهذا فإننا سنتابع التطورات في اليونان عن كثب».

ومن المقرر أن تخرج اليونان اليوم، من برنامج الإنقاذ الثالث والأخير الخاص بها.

وفي أعقاب الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام 2010، تدخلت مجموعة من الدائنين الدوليين ومن بينهم صندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان من الإفلاس بإقراضها ما وصل إجماليه إلى 289 مليار يورو (330 مليار دولار) وفقاً لشروط معينة. وفي المقابل، كان مطلوباً من أثينا فرض إصلاحات وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية وفرض المزيد من الضرائب والالتزام بكل ذلك.