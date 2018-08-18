30 حقاً للمساهمين في الشركات المدرجة بأسواق المال

المصدر: مدحت السويفي ـــــ دبي

يمنح الاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية المستثمر حقوقاً عدة، وردت في التشريعات المنظمة لأسواق المال. ونصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بضرورة الانتباه إلى بعض القواعد والسلوكيات، عند التداول في أسواق المال المحلية، والتي تضمن حقوقهم.

واستعرضت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، 30 حقاً يجب أن يعرفها المستثمرون في أسواق المال، أو الذين يعتزمون دخول تلك الأسواق.. هي:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.