«الاتحادية للضرائب»: استكمال آليات استرداد «القيمة المضافة» عن بناء مساكن المواطنين الجديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استكملت الهيئة الاتحادية للضرائب كل الآليات الخاصة بطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، والشروط والمستندات المطلوب إرفاقها في طلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة.

ودعت الهيئة، في بيان أمس، المعنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة إلى القيام بإجراءات الاسترداد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة شروط أساسية للمطالبة باسترداد الضريبة، تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب أو عائلته (عائلتها)، وأن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.

كما دعت الهيئة الراغبين في استرداد الضريبة على تشييد المساكن إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وأكدت أنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد، وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن، أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى، أو تاريخ تحدده الهيئة.

وأشارت إلى أن استكمال إجراءات طلب الاسترداد تتم من خلال أربع خطوات إلكترونية مبسطة: يتم في الخطوة الأولى تنزيل نموذج استرداد الضريبة المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفي الخطوة الثانية يتم تعبئة جميع بيانات النموذج ثم طباعته والتوقيع عليه، ولا تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد، في حين تتمثل الخطوة الثالثة في إرسال طلب استرداد الضريبة الموقع مع إرفاق المستندات الثبوتية الداعمة للطلب بنسخة إلكترونية بصيغة (بي دي إف PDF) إلى البريد الالكتروني المخصص لاستلام طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة: homebuilders@tax.gov.ae قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ اكتمال المسكن الجديد.

وذكرت الهيئة أن المستندات المطلوبة تشمل نسخة من جواز السفر والهوية الإماراتية والخلاصة الخاصة بمقدم الطلب والمستندات الثبوتية التي توضح امتلاكه قطعة الأرض المحددة في الدولة، والتي توضح تاريخ إنجاز بناء المسكن وتاريخ شغل المبنى، مثل فاتورة الخدمات (كهرباء ومياه)، إن وجدت، موضحة أن مقدم الطلب سيتلقى رسالة إلكترونية لتأكيد استلام الهيئة نموذج طلب الاسترداد متضمناً الرقم المرجعي للطلب، ثم سيتلقى رسالة إلكترونية أخرى من الهيئة خلال خمسة أيام عمل للإفادة بما إذا كان مؤهلاً للاسترداد أم لا.

والخطوة الرابعة، في حال كان مقدم الطلب مؤهلاً للاسترداد، إذ سيتعين عليه تزويد الهيئة أو جهة التحقق التي كلفتها الهيئة في حال تم تحويل الطلب إليها بمراجعة طلبات الاسترداد؛ بأية مستندات إضافية داعمة مطلوبة لمراجعة الطلب والتدقيق عليه.

ووفقاً للتشريعات الضريبية، فإن للهيئة 20 يوم عمل للرد على طلبات استرداد الضريبة، ثم يتم رد الضريبة إلى مقدم الطلب خلال خمسة أيام عمل في حال الموافقة على طلب الاسترداد.

وأوضحت الهيئة أنها لن تقوم بتطبيق أية رسوم لمعالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المساكن الجديدة.

وأشارت إلى أن هناك ثلاثة معايير أساسية تتعلق باستخدام النفقات، حيث يجب أن تكون النفقات متعلقة بمبنى مشيّد حديثاً يُستخدم حصراً كمسكن لصاحب الطلب أو لعائلته، وأن تكون خدمات المقاول وتشمل خدمات البنائين والمهندسين المعماريين والمهندسين وأي خدمات مشابهة ضرورية لإنجاز عملية البناء بنجاح، وأن تكون مواد البناء من نوع السلع المستخدم عادة من قبل مقاولي البناء في المباني السكنية أو المواقع الخاصة ببناء المساكن، لكنها لا تشمل الأثاث أو الأجهزة الكهربائية.

• لا رسوم على معالجة طلبات استرداد الضريبة عن المساكن الجديدة.

