سداد كامل مستحقات البطاقات الائتمانية يجنّبك تراكم الفوائد والديون

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر بطاقات الائتمان أساليب دفع مناسبة، لكنها قد تتحول إلى عبء كبير مع ارتكاب الأخطاء التي تحملك الرسوم، وفقاً لمؤسسات متخصصة في الاستشارات المالية، والتي أشارت إلى أن دفع الحد الأدنى للمبالغ المستحقة على بطاقة الائتمان لا يزيد فقط من الوقت الذي يستغرقه لتسديد رصيد بطاقتك الائتمانية، بل يزيد أيضاً من الفائدة التي تدفعها.

فزيادة الدفع الشهري ببطاقتك يساعدك في سداد رصيدك في أقرب وقت وبكلفة أقل، لذلك لا تدع تاريخ الاستحقاق الخاص يفوتك من خلال إرسال المدفوعات الشهرية في الوقت المحدد، كما أن جعل الدفعات المتسقة في الوقت المناسب يمكن أن يعزز تصنيفك الائتماني.

وأوضحت المؤسسات أنه من الأخطاء الشائعة التي تزيد من الأعباء عدم إعطاء الأولوية لسداد ديون بطاقات الائتمان، فعندما تكون قلقاً أيضاً بشأن سداد قروض الطلاب والرهن العقاري وقروض السيارات، فإن ديون بطاقات الائتمان تحمل سعر فائدة أعلى بكثير من الديون الأخرى، وكلما طالت مدة أطول من ترك ديون بطاقتك الائتمانية، كلما زادت الفوائد، فعلى سبيل المثال معدلات فائدة قروض الطلاب عادة ما تراوح بين 5% و10%، بالمقارنة مع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان التي تراوح عادة بين 13% و20%.

وبينت أن شركات بطاقات الائتمان تجتهد في جعل المكافآت مغرية، إذ إن السفر المجاني، والخصومات على التسوق، وعروض السيارات المستأجرة، وعروض الفنادق، والمكافآت النقدية، جميعها تبدو رائعة، لكنها تفقدك القدرة على التحكم في الإنفاق، فبعضها يشجعك على تحسين الصفقة عن طريق تشجيعك على إنفاق مبلغ معين في أول 90 يوماً لمنح مكافآت أفضل.

وأوضحت أنه في كل شهر يمنح البنك المتعاملين خياراً لإجراء الحد الأدنى للدفع (25 دولاراً مثلاً)، وعندما تدفع هذا المبلغ فقط، بخلاف الرصيد المستحق، في الواقع، إن ذلك سيسمح لبقية الرصيد ببدء تراكم الفائدة. من الناحية المثالية، من الضروري دفع رصيد كشف الحساب الخاص بك كاملاً كل شهر، وهذا يبقيك بعيداً عن الدين.

وأشارت إلى أن هناك نصيحة شائعة تتعلق بالمشورة المالية، وهي عدم استخدام أكثر من 30% من الرصيد المتاح لك، فغالباً ما يُناقش تأثير استخدام الائتمان على درجة الائتمان الخاصة بك، والكثيرون يوافقون على أن استخدام أقل من ثلث حدك الائتماني هو الأفضل للحياة المالية، كما أن تحميل رصيد بطاقتك الائتمانية أكثر من هذه النسبة يشكل خطورة على درجة الائتمان الخاصة بك، فالاقتراب من الحد الائتماني الخاص بك يضعك في خطر رسوم تجاوز الحد الأقصى ومعدل الفائدة الجزائي، لذلك نجد أن معرفة شروط بطاقة الائتمان الخاصة بك تمنحك المزيد من التحكم في تكاليف بطاقتك الائتمانية.

وقالت إنه بالإضافة إلى إجمالي الحد الائتماني، يتم عرض حد ائتمان نقدي من بطاقة ائتمانك، ويعتبر أخذ السلف النقدية خطراً كبيراً، لأنه غالباً ما يأتي بمعدل فائدة أعلى من معدل الفائدة السنوية، فالكثير من الناس لا يدركون كلفة الحد الأدنى من المدفوعات المنصوص عليها، لأنهم لا يتحققون من بياناتهم، ولكن إذا أصبح الإنفاق على الائتمان خارج نطاق السيطرة، فقد تصبح الدفعات الشهرية والفوائد المتراكمة مشكلة، فإذا تم في بعض الأحيان وضع علامة على دفعاتك في وقت متأخر، سيتم محاسبتك على رسوم متأخرة مكلفة وأسعار فائدة جزائية على معظم بطاقات الائتمان، ولتجنب مشكلة النسيان في إجراء الدفعات في موعدها، يمكنك الاستفادة من تنبيهات البريد الإلكتروني من مصدري بطاقات الائتمان.

وبينت أن واحدة من أكبر المشكلات التي يمكن أن يواجهها مستخدمو بطاقات الائتمان هي تحمل الكثير من الديون نسبة إلى رصيدهم المتاح، فبمجرد أن تصبح البطاقة في متناول اليد، يصبح سلوكنا مملوءاً باللاعقلانية.