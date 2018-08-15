"الاتحاد للطيران" تلغي جميع رحلاتها الى مطار كوتشين في "كيرلا" الهندية

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قالت الاتحاد للطيران إنها قامت بإلغاء جميع رحلات الذهاب والعودة التابعة للاتحاد للطيران من وإلى مطار كوتشين في ولاية كيرلا الهندية بعد إغلاق المطار مؤقتاً بسبب الأمطار الغزيرة واحتمال حدوث فيضان.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران للإمارات اليوم أن الاتحاد للطيران تتولى توفير رحلات بديلة أو الإقامة الفندقية للضيوف المتأثرين عند الحاجة موضحا أن فريق عمل إدارة شؤون الضيوف في الاتحاد للطيران يقوم بإعادة الحجز للضيوف واتخاذ التدابير اللازمة لرحلات الربط الخاصة بهم.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد للطيران ستستأنف رحلاتها إلى مطار كوتشين بعد إعادة فتح المطار بعد تحسن الأوضاع المناخية

وأشار إلى إلى ان الاتحاد تعتذر لضيوفها عن أي إزعاج قد حدث نتيجة لذلك التأخير غير المتوقع وتلتزم بتوفير أعلى مستويات الخدمات للضيوف.