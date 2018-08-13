22.6 % نمواً في عدد السياح من الإمارات إلى سويسرا خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ــ وام

بلغ عدد السياح المسافرين من دولة الإمارات إلى سويسرا، خلال الثلث الأول من العام الجاري (يناير إلى أبريل) 32 ألفاً و877 سائحاً بزيادة قدرها 22.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017 التي سجلت 26 ألفاً و811 سائحاً. وبلغ عدد الليالي الفندقية خلال الفترة نفسها 77 ألفاً و423 ليلة بزيادة بلغت 20.3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ بلغت 64 ألفاً و360 ليلة. وقال مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها دبي، ماتياس ألبريخت، إنه وفقاً لإحصاءات الهيئة، فإن عدد السياح المسافرين من دولة الإمارات إلى سويسرا خلال عام 2017 بلغ 137 ألفاً و934 سائحاً بزيادة قدرها 9.1%، مقارنة مع عام 2016 الذي سجل 126 ألفاً و393 سائحاً.