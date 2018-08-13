اقتصاد الإمارات في المرتبة 30 عالمياً.. والـ 20 بنصيب الفرد من الناتج الإجمالي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أُطلقت في العاصمة البريطانية لندن، النسخة الثانية من دليل «ممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي تم إصداره بدعم من وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع المعهد البريطاني للتصدير والتجارة الدولية.

ويهدف الدليل بصورة رئيسة إلى تزويد أصحاب المصلحة من مستثمرين وشركات وأصحاب أعمال تجارية في بريطانيا خصوصاً، وعلى الصعيد العالمي عموماً، بالمعرفة الأساسية عن اقتصاد دولة الإمارات، مع نظرة عامة إلى ثقافة الأعمال، والفرص المحتملة للتجارة والاستثمار، وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية فيها.

وأظهر الدليل أن اقتصاد دولة الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي، وفي المرتبة الـ30 عالمياً، فيما تأتي الدولة في المرتبة 20 عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل يصل إلى 42 ألف دولار.

وأوضح الدليل أيضاً أن دولة الإمارات حققت تقدماً أكبر من غيرها في المنطقة، من حيث تنويع قاعدتها الاقتصادية، عبر تطوير العديد من القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسفر والسياحة والعقارات.

وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أمس، إلى أن الدليل يسلط الضوء على القضايا الرئيسة المرتبطة بتأسيس الأعمال، وما تتطلبه من أبحاث أولية، فضلاً عن آليات دخول السوق وإدارة المخاطر، إلى جانب القضايا الثقافية واللغوية التي يحتاج أصحاب الأعمال التجارية والاستثمارية الأجانب إلى التعامل معها في دولة الإمارات، كما يوفر للمعنيين وسائل الحصول على مزيد من المساعدة والمعلومات والتسهيلات، عن طريق وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، ووزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إن «إطلاق الدليل يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاقتصاد للتعريف بالمناخ الاقتصادي للدولة، وإبراز رؤيتها التنموية القائمة على بناء اقتصاد تنافسي متنوع، مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، الأمر الذي يسهم في زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية».

وأضاف أن الدليل يمثل نقطة انطلاق مفيدة لأصحاب الأعمال والمصدرين، ولاسيما المبتدئين منهم، للتعرف بصورة شاملة وعملية على الفرص التجارية والاستثمارية التي تزخر بها بيئة الأعمال في الدولة، وإطلاع الشركاء التجاريين ومجتمعات الأعمال في الدول الشريكة والصديقة على ما يقدمه مناخ الأعمال بالدولة من مميزات وحوافز وخدمات.

ويمكن تصفح الدليل الذي أصدرته شركة «إنترناشونال ماركت أدفايزر» IMA، المتخصصة في الاستشارات التسويقية، ومقرها المملكة المتحدة، على الموقع الإلكتروني الخاص به على الرابط: www.UAE.DoingBusinessGuide.co.uk.

كما يمكن عن طريق الموقع تحميله على شكل كتاب إلكتروني، أو بصيغة «بي دي إف». ويتوافر الدليل أيضاً على شكل تطبيق مجاني للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من متجرَي «أبل» و«غوغل بلاي»، فضلاً عن ذلك يمكن طلب نسخة ورقية مطبوعة ملونة عن طريق الموقع الإلكتروني نفسه.

ويتضمن الدليل بعض الحقائق عن اقتصاد دولة الإمارات وعلاقاتها التجارية الخارجية، مشيراً إلى أن الإمارات تمثل أكبر سوق للصادرات البريطانية المدنية على مستوى الشرق الأوسط، وثالث أكبر سوق للمملكة المتحدة خارج أوروبا على الصعيد العالمي لعام 2017، حيث تأتي بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.