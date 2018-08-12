«ديوا» توفر للمتعاملين خدمات «إي لايف» من «اتصالات» عبر تطبيق ذكي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» اتفاقية تعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، لتوفير عروض وخصومات لمتعاملي الهيئة، من خلال تطبيق ذكي ستطلقه «ديوا»، بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات «إي لايف» eLife، فضلاً عن خدمات أخرى من «اتصالات»، عبر برنامج الهيئة للمكافآت للمتعاملين الحاليين والجدد، إذ سيتمكن متعاملو الهيئة من الاشتراك في باقات «إي لايف» من «اتصالات» مباشرةً من داخل التطبيق، إضافة الى خدمات أخرى، مثل التخفيضات على أثاث المنازل والأجهزة الإلكترونية.

وقال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يسعدنا انضمام (اتصالات) لقائمة الشركات التي توفر عروضاً خاصة لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن (متجر ديوا)، ويأتي ذلك ترجمة لمساعي الهيئة، الرامية إلى ترسيخ مكانتها جزءاً من حياة كل فرد في المجتمع، عبر تلبية احتياجاتهم وتخطي توقعاتهم، من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تسهل حياتهم، وتعزز جهودنا لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي، إن هذه الشراكة تنسجم مع استراتيجية «اتصالات» طويلة الأمد، المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقميّ لتمكين المجتمعات»، وذلك من خلال توفير أحدث الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة للمتعاملين، علاوةً على أنها تتسق مع خطط «اتصالات» المستمرة لاتخاذ مبادرات فاعلة تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين على مختلف المستويات.