«سويس ري»: الإمارات أكبر أسواق التأمين عربياً.. والثالثة عالمياً في «الناشئة»

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أفادت شركة «سويس ري» السويسرية العالمية لإعادة التأمين، بأن الإمارات حلّت في المركز الأول بالمنطقة العربية كأكبر أسواق التأمين، من حيث إجمالي أقساط التأمين، التي قدرت حجمها بنحو 49 مليار درهم خلال العام الماضي.

ووفقاً للمسح السنوي للشركة، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، حلّت الإمارات أيضاً في المركز الثالث عالمياً، من حيث كثافة ونسبة اختراق التأمين، ضمن قائمة الأسواق الناشئة.

وبيّنت «سويس ري» أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة في السوق الإماراتية وصل إلى 11.5 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 5.3%، مقابل نحو 38 مليار درهم لأقساط التأمين العامة بنسبة نمو بلغت 15.8%.

وذكرت أن الإمارات لاتزال أكبر أسواق التأمين على الحياة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قطاع التأمينات العامة في الإمارات واصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام الماضي، مدعومة بالمبادرات التنظيمية، مثل بدء العمل بالوثيقة الجديدة للتأمين على السيارات في يناير 2017، إلى جانب التأمين الطبي الإجباري.

وأوضح المسح أن معدل كثافة التأمين في السوق الإماراتية (نسبة أقساط التأمين إلى إجمالي عدد السكان) بلغ 1436 دولاراً للفرد الواحد (5280 درهماً)، خلال عام 2017، منها نحو 333 دولاراً للتأمين على الحياة، و1103 دولارات للتأمينات العامة.

وأشار إلى أن نسبة اختراق التأمين في السوق المحلية (معدل أقساط التأمين إلى الناتج المحلي) وصلت إلى 3.65%، منها 0.85% لأقساط التأمين على الحياة، و2.81% للتأمينات العامة، لافتاً إلى أن الإمارات حلّت في المركز 32 عالمياً في معدل كثافة التأمين، و31 عالمياً في نسبة اختراق التأمين.