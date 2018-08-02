150.5 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» النصفية

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، صافي أرباح بقيمة 150.5 مليون درهم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2018، بارتفاع نسبته 17.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «(الشركة) حققت أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2018، ويعكس ذلك نمواً مميزاً خلال الربع الثاني من عام 2018، في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق تقدم نحو بلوغ أهدافنا الاستراتيجية. وعملاء الشركة هم في صميم استراتيجيتها، والتزامنا دائم بتحقيق العائد لكل من عملائنا ومساهمينا، إلى جانب النمو المستدام لأعمالنا».

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 14.7%، ليصل إلى 1.81 مليار درهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة بـ1.58 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2017. وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 53.2%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 20.1%، ليصل إلى 193.1 مليون درهم، مقارنة بصافي إيرادات اكتتاب بلغ 160.8 مليون درهم خلال فترة المقارنة.