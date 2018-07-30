«تنمية المشاريع» تفتتح حاضنة أعمال في دبي لدعم رواد الأعمال

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

افتتحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مشروع حاضنة أعمال جديدة في منطقة «داون تاون دبي».

وأفادت المؤسسة في بيان لها، أمس، بأنها عقب إطلاقها لنشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» في دبي، مارس الماضي، رخصت «ذا كووركينج»، كحاضنة أعمال لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر «ذا كووركينج» حاضنة أعمال متكاملة تقدم برامج لتطوير وتنمية الأعمال التجارية، كما تقدم مساحة عمل مبنية على نظام العضوية للرواد الراغبين في تأسيس أعمالهم التجارية الابداعية المختلفة، وتوفير مساحات العمل المغلقة والمخصصة للشركات الناشئة لتطوير مشروعاتها التجارية.

ويقدم المركز ورش عمل ودورات تدريبية، وبرامج إرشادية لدعم المبتدئين في مجال الأعمال المبتكرة، خصوصاً في الجانب التجاري من عملهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن حاضنة الأعمال «ذا كووركينج» تأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال، واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إضافة إلى تمكينهم من تحقيق رؤاهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار.

بدوره، قال الشيخ خالد القاسمي، صاحب مشروع حاضنة الأعمال: «نحن سعداء ومتحمسون لانطلاق حاضنة الأعمال، كما نشكر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على هذه الثقة الممنوحة في سبيل تعزيز وتطوير قطاع الشركات الناشئة في دبي». وأضاف: «نهدف إلى دعم رواد الأعمال في جميع جوانب أعمالهم، من خلال تأكيد حصولهم على القدر اللازم من التعليم المناسب، والأدوات الضرورية لإنشاء أعمال ناجحة، والانطلاق من دبي باعتبارها منصة لبدء الأعمال والانتقال إلى العالمية».