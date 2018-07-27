9 معايير أساسية للمستثمرين قبل شراء العقارات

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت دراسة لشركة «أراد» للتطوير العقاري، التي أجرتها بالتنسيق مع شركة «يوغوف للأبحاث»، بأن هناك نمواً بنسبة 7% بالراغبين في الاستثمار العقاري بالإمارات في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشارت الدراسة، التي استقصت آراء عشرات الأشخاص من المهتمين بالعقار، إلى أن هناك تسعة عوامل يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، وأبرزها العائد الاستثماري، ورسوم الصيانة، والسعر الجيد، والموقع، والخدمات المحيطة بالموقع، وذلك بحسب ما ذكرته لـ«الإمارات اليوم» رئيسة قسم الهندسة المعمارية والتصميم في شركة «أَراد»، إيلي مراد.

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