معرفة الحد الائتماني والاستحقاق

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تم تحديد الحد الائتماني بناءً على معايير عدة، منها نسبة تحمّل عبء الدين، ولها حدود قصوى يتم تحديدها، إلى جانب مضاعفات الراتب على أساس مبلغ الراتب الشهري، وفترة العمل في الشركة، فضلاً عن التصنيف الائتماني للمتعامل، إضافة إلى السياسة التي تعتمدها الجهة المصرفية، في حين أن تاريخ استحقاق الدفع هو التاريخ الذي يجب على حامل البطاقة تسديد إجمالي رصيد البطاقة القائم أو جزء منه.

وفي حال عدم قيام حامل البطاقة بالتسديد بالتاريخ المحدد، فإنه يتم فرض رسوم تأخير من قبل الجهة المصدرة، وهنا ينبغي على الجهة الإفصاح عن كل الرسوم والعمولات المرتبطة بالبطاقة، التي تشمل، على سبيل المثال، (معدل النسبة السنوية، رسوم تأخر السداد، رسوم السحب النقدي، رسوم اصدار البطاقة)، وغيرها من الرسوم الأخرى.