المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تتمثل أبرز منتجات الادخار في ما يلي: حسابات توفير الودائع المتكررة التي تساعد المتعاملين على ادخار مبلغ معيّن كل شهر، إضافة إلى حسابات التوفير المرتبطة باستثمارات، وهي عندما يتم إيداع جزء من المدخرات في صندوق استثماري مرتبط بالحساب، فضلاً عن حسابات توفير الودائع الثابتة، التي تسمح للمتعاملين اقتطاع قيمة محددة مسبقاً من حساب جارٍ وتحويله إلى حساب توفير على أساس شهري، علاوة على حسابات التوفير العائلي، التي تسمح للمتعاملين بالادخار للأهداف العائلية البعيدة المدى، مثل تعليم الأطفال أو شراء منزل، إلى جانب حسابات الاستثمار في الذهب التي تسمح بتحويل جزء من المدخرات إلى استثمارات في الذهب، ما يُمكّن أصحاب هذا النوع من حسابات التوفير من كسب الأرباح الناجمة عن هذه الاستثمارات مع مرور الوقت.