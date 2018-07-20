اليونان توسع برنامج «التأشيرة الذهبية»

المصدر: أثينا - أ.ف.ب

أعلنت اليونان، أمس، أنها ستوسع برنامج «التأشيرة الذهبية» ليشمل الأشخاص الذين يستثمرون مبلغاً لا يقل عن 400 ألف يورو في البلاد.

في المقابل، يمنح المستثمرون إقامة في اليونان لخمس سنوات، تسمح لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالتنقل بحرية في دول الاتحاد. وسيتم التصويت على القانون خلال بضعة أشهر، بحسب ما قاله مصدر في وزارة الهجرة، مؤكداً تقريراً في صحيفة «كاثيميريني». وذكر المصدر أن الهدف هو «جذب المستثمرين لمساعدة الانتعاش الاقتصادي، وتلبية طلبات السوق».

وتم إطلاق الخطة عام 2013 لبث الحياة في سوق العقارات الراكد في اليونان، بسبب الأزمة المالية. وجذبت الخطة نحو 5000 مستثمر، معظمهم من الصينيين والروس والأتراك والمصريين.

يشار إلى أن 13 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق برامج مشابهة، فيما يسعى البرلمان الأوروبي حالياً لوضع إطار أفضل لمثل تلك الخطط لمحاربة الفساد وغسل الأموال.