7 باقات جديدة لتطوير الأداء الاقتصادي

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

استحدث قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، باقات أنشطة اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة، بشكل دوري، إضافة إلى الأنشطة الصادرة في دليل الأنشطة الاقتصادية لإمارة دبي، الذي تم إصداره عام 2016 والذي يعتبر مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتطوير الأداء الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال بما ينسجم مع استراتيجية حكومة دبي، من أجل الارتقاء بالأداء الاقتصادي وتدعيم التنافسية الاقتصادية، وتوفير بيئة أعمال متكاملة تتوافر فيها كل التسهيلات والخدمات الفعالة، بأساليب عصرية وحديثة تتواكب مع التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي تشهده إمارة دبي.

وتم إصدار سبع باقات جديدة، هي: مجموعة المدارس والجامعات، مجموعة المستشفيات، مجموعة المطاعم، مجموعة متجر أقسام، مجموعة مركز أعمال، نادي لياقة رجالي، نادي لياقة نسائي.

وعلى سبيل المثال، تستطيع مجموعة المطاعم، والذين لديهم مساحة 5000 قدم مربعة، إضافة مجموعة من الأنشطة، منها على سبيل المثال تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الهدايا، تجارة التحف الفنية، تغليف الهدايا، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة نباتات الزينة، بيع الوجبات الخفيفة، مقهى، صالون رجالي، صالون نسائي. وهكذا بقية المجموعات التي يمكن إضافة العديد من الأنشطة وفق اشتراطات المساحة.

وجاءت هذه الإضافات وفق متطلبات المستثمرين، ومن أجل مساندة المستثمرين والباحثين ومتخذي القرار، الراغبين في الحصول على التصنيفات الاقتصادية التي تجمع مجموعة من الأنشطة.