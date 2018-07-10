«أدنوك» تبحث توسعة الشراكات والاستثمارات مع كبريات الشركات الصينية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال زيارته للعاصمة الصينية، بكين سلسلة من الاجتماعات مع قادة كبريات الشركات الصينية العاملة في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، تركزت حول توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في أعمال «أدنوك» المتكاملة في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، بما فيها الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.

وقال الجابر، في بيان صادر أمس، إن الزيارة تتماشى مع توجيهات القيادة بالعمل على توسعة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين.

وأضاف أن «التعاون في مجال الطاقة، يمثل جانباً مهماً في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم وأحد أهم أسواق النمو الرئيسة لإنتاج (أدنوك) من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات».

وكان الجابر التقى خلال الزيارة مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، وانغ يلين، كما التقى كبار المسؤولين التنفيذيين لكل من شركة «وانهوا»، التي تعد واحدة من أكبر منتجي مادة الميثيلين ديفينيل ديسوسيانات في العالم، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري «كنووك»، إحدى كبريات شركات النفط الوطنية في الصين.