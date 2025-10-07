BNB تحقق أرقامًا قياسية وتتصدر مشهد العملات الرقمية

حققت عملة BNB إنجازًا تاريخيًا في سوق العملات الرقمية، بعد أن اقترب سعرها من 1350 دولار أميركي لأول مرة منذ إطلاقها في عام 2017، حيث وصل إلى 1,349.99 دولار، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز الأصول المرتبطة بأكبر بورصة رقمية عالميًا.

ويعود الزخم الحالي لعملة BNB بشكل رئيسي إلى النمو المتسارع لشبكة BNB Smart Chain، التي سجلت الشهر الماضي أكثر من 403 ملايين معاملة بزيادة بلغت 58% عن الشهر السابق، ما يجعلها واحدة من أكثر شبكات البلوكتشين ازدحامًا عالميًا.

ومع تجاوز عدد العناوين النشطة 37 مليون عنوان، ارتفعت رسوم الشبكة لتصل إلى 21 مليون دولار أميركي، ما يعكس الاستخدام المكثف والمتزايد للعملة.

كما وصلت قيمة العملات المستقرة على الشبكة إلى مستوى قياسي عند 14 مليار دولار، وهو ما يعزز اعتماد BNB كمصدر رئيسي للإيرادات داخل النظام البيئي للشبكة.

وشهدت منصات التداول اللامركزية المبنية على الشبكة نشاطًا مكثفًا، مع تداولات تجاوزت 90 مليار دولار خلال سبتمبر وحده، بينما بلغ حجم التداول اليومي 3.38 مليار دولار في يوم واحد، مما يرسخ مكانة BNB كأحد المحركات الأساسية لسوق العملات الرقمية.

من الناحية الفنية، تمكنت BNB من تحويل مستويات المقاومة السابقة إلى دعم قوي، بما في ذلك المتوسطات المتحركة الأسية لـ50 و100 أسبوع.

ويشير مؤشر القوة النسبية عند 64.68 إلى وجود مجال إضافي للصعود. ويستقر سعر العملة حاليًا فوق 1,000 دولار، مع توقعات بأن يصل السعر إلى مستويات 1,480 دولارًا خلال الأسابيع المقبلة.

ويتوقع المحللون أن تستمر BNB في تحقيق مكاسب إذا حافظت على مستويات الدعم الرئيسية بين 1,050 و1,033 دولارًا، وهو ما قد يرفع قيمتها بنسبة تصل إلى 38% مقارنة بالأسعار الحالية، ليقترب من 1,480 دولارًا.

وتعكس هذه المؤشرات أن BNB ليست مجرد عملة رقمية عابرة، بل مشروعًا متكاملًا يدعم شبكة متنامية ويستمر في جذب المستثمرين بشكل قوي.