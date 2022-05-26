إطلاق منصة جديدة للإبلاغ عن عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد أن شاعت ظاهرة الاحتيال في سوق العملات الرقمية والتي تستهدف بشكلٍ كبيرالمستثمرين المبتدئين مستغلين قلة خبرتهم في التعامل مع البورصات المالية وحماسهم لتحقيق الأرباح، تم إطلاق منصة تمكّن أي مستثمرٍ من الإبلاغ عن محاولات النصب والاحتيال التي قد يواجهها في سوق العملات المشفرة.

منصة "Chainabuse"

تم إطلاق منصة "Chainabuse" بواسطة عدد من عمالقة العملات المشفرة منها Binance، وهي من أفضل منصات التداول الرقمي وأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، مع شركات TRM Labs وSolana وFoundation وCircle وthe Aave Companies وHedera موحدةً قواها لتأسيس هذا النظام بهدف تقليل عمليات النصب واحتماليات حدوثها.

وشددت شركات العملات الرقمية المشاركة في تأسيس النظام على أهمية حماية مصالح المستخدمين المساهمين في سوق العملات المشفرة وموضحين بأن استمرار أو تزايد الخوف والقلق من الاختراقات وطرق الاحتيال المختلفة سيظل عائقاً أساسياً أمام مسألة الاعتماد العام للعملات المشفرة.

Chainabuse هي منصة حديثة بمثابة أرشيف للبلاغات وعمليات النصب والاحتيال في سوق التشفير، حيث أنها تتيح للمستثمرين تقديم الشكاوي والبلاغات بخصوص عمليات الاحتيال أو الاختراق التي قد يمرون بها وإتاحة الفرصة أمام الآخرين للاطلاع على أي تحذير قبل وقوعهم ضمن عداد الضحايا، وكذلك فتح المجال أمام من يمتلك معلوماتٍ لتقديم التقييمات والتعليقات سواءً كانت مؤيدةً للبلاغ أو معارضةً له بناءً على تجاربهم السابقة لإفادة المستثمرين الجدد.

كما أن التقارير التي يتم إرسالها وتقديمها من قبل المستخدمين يتم دمجها بناءً على صلتها بالموضوع وارتباطها ببعضها أي أن تعليقات المساهمين والشكاوى المقدمة من قبل المستخدمين المرتبطة باسم شركة "X" على سبيل المثال، سيتم دمجها جميعاً في ملف أرشيف موحد ضمن قاعدة بياناتها القابلة لإظهار أي نتائج متصلة بعبارات البحث التي قد يستعملها المستخدمون لإيجاد معلوماتٍ عن شركةٍ معينة.

كمثالٍ على ذلك نفترض أن هناك مستخدم قام بالبحث عن شركة "X" ليجد معلومات مرتبطةً بها، عند إدراجه لاسم الشركة والبحث عنه، سيظهر له ملف مدمج بجميع البلاغات ومشاركات التعليقات المرتبطة بها سواءً أكانت إيجابيةً ومؤيدةً لها أو ضدها.

ووفقاً لما ذكرته عدة مواقع متخصصة في العملات الرقمية، فقد تجاوزت كمية البلاغات المقدمة على منصة Chainabuse بالتزامن مع انطلاقتها لأيامها الأولى أكثر من 600 تبليغ على نظامها، وترتبط نسبة كثيرة من هذه الشكاوي بعمليات احتيال في أوكرانيا خلف ستارة جمع التبرعات بالعملات المشفرة.

ما الجديد الذي قدمته Chainabuse عن المنصات الشبيهة؟

منصة تشين آبيوز تعتبر الأداة الأولى متعددة السلاسل التي تقدم للمستخدمين إمكانية تقديم البلاغات عن عمليات الاحتيال من خلال ثمانية سلاسل مختلفة. بالمقابل فقط تم تصميم الأنظمة السابقة لتخدم فقط بيتكوين أو إيثيريوم.

تمكن المنصة المستخدمين من تقديم عدة تقارير موجهةٍ إلى نفس الطرف وتمكن المهتمين بالوصول إلى ملفٍ يشمل جميع التقارير المرتبطة بما يبحثون عنه.

من خلال ما يتيحه النظام من إمكانية تعليق المستخدمين بخصوص التقارير بتقييمات إيجابية وسلبية كذلك، فهذا يساهم في تقليل حدوث ظاهرة إساءة الاستخدام، والتي تعني ببساطة محاولة إخفاء بعض المشاريع للحقائق المرتبطة بمصالحها أو مصالح شركائها، نذكر من أمثلتها القيام بفرض قيودٍ على تعليقات المستخدمين وآرائهم، أو إدراج تقييماتٍ وهمية لخداع المستخدمين وتوجيههم لاتخاذ قرارات تدعم مصالحها.

كما ذكرت المنصة، فستقوم بمراجعة أدوات الإشراف والرقابة واستقبال آراء مستخدميها على الدوام.

هل ستسترجع أموالك عند تقديمك لبلاغ على منصة Chainabuse؟

كانت منصة تشين أبيوز قد أوضحت بأن الهدف من تجميع تقارير الشكاوي والبلاغات لا يتعلق بتمريرها إلى الجهات القانون التنفيذية بالنيابة عن المستخدمين، مؤكدين أن التقارير والبلاغات المقدمة بمختلف تفاصيلها سيتم تجميعها لهدفٍ توعوي وتحذيري لمجتمع العملات المشفرة، أي بشكلٍ رئيسي وبالمقام الأول إلى تحذير المستثمرين الآخرين والمقبلين على دخول سوق العملات المشفرة من أي عمليات احتيال متوقعة أو التعرف على مزيدٍ من التفاصيل بخصوص جهةٍ معينة أو حدثٍ مشكوكٍ به، كما أنها أوضحت ما يتعلق بهذه التساؤلات بتفاصيل أكثر عبر صفحة الأسئلة الشائعة على موقعهم الالكتروني.

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