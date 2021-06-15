إيلون ماسك يثير الجدل حول علاقته بالعملات المشفرة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

عندما كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأميركية لصناعة السيارات، إيلون ماسك عن قبول عملة بيتكوين كوسيلة لشراء سيارات تيسلا، انطلقت العملة المشفرة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. لكن بعد ذلك بوقت قصير، بدأ ماسك في التغريد بشأن المخاوف حول التأثير البيئي لتعدين بيتكوين، وتغيير سياسة قبول المدفوعات بالعملات المشفرة، ما أدى إلى خسارة بيتكوين نصف قيمتها وتراجع السوق بالكامل.

باختصار، تمثل تغريدات ماسك دعمًا فاترًا للعملات المشفرة، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن عندما ينشر ما يشير إلى انفصاله عن بيتكوين، تنهار الأسعار مرة أخرى.

وبحسب موقع "كوين تليغراف" المتخصص في العملات المشفرة، فإن سوق العملات المشفرة قد أعطت رجلًا واحدًا تأثيرًا كبيرًا على ثرواتها، وهو أمرا غريبا بالنسبة لقطاع يقدّر عدم الوساطة. لكن الأمل هو أن يتغلب سوق العملات المشفرة، عاجلاً وليس آجلاً، على إدمان تغريدات ماسك، حيث يعتبر حديث قطب التكنولوجيا على تويتر أحد أكثر العوامل الخارجية تأثيرًا في تحريك أسعار الأصول الرقمية.

ويطرح الموقع تساؤلا حول شخصية ماسك، وتأثيره في صناعة العملات المشفرة، وهل هو صديق غريب الأطوار، أم خصم، أم مجرد ملياردير يتمتع ببعض المتعة بلا قيود في اللعب بسوق تبلغ قيمته تريليونات الدولارات!

في حين أنه من المستحيل معرفة ما يدور في ذهن الملياردير المثير للجدل، هناك بعض المساحة للتقييمات لما يمكن أن يعنيه وجوده في سوق العملات المشفرة على المدى الطويل، بالإضافة إلى التخمينات المتعلقة بمواقفه ودوافعه.

لقد تم توثيق الآثار السلبية لأفعال الملياردير الأميركي الغريبة على صناعة تعدين العملات المشفرة جيدًا. المستثمرون استلهموا من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إجراء صفقات تكلفهم أكثر مما يمكنهم تحمل خسارته. لكن من المؤكد أن هناك العديد ممن تكبدوا خسائر، حيث وقعوا ضحية الانتكاسات التي تسببت فيها مغامراته في السوق.

على نطاق صناعة تعدين العملات المشفرة، تقف عواصف التقلبات الأخيرة في طريق زيادة تعزيز سمعة الأصول الرقمية كفئة أصول ناضجة وآمنة. وباعتبارك وافدًا جديدًا يبحث عن ملاذ آمن لأموالك، يصبح السؤال هو ما مدى احتمالية أن تكون متحمسًا لاستثمار يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 40 ٪ في يوم واحد بعد تغريدة عشوائية؟ أحد المخاوف ذات الصلة هو أن مثل هذه المرونة للتلاعب المحتمل بالسوق يمكن أن تجذب انتباهًا تنظيميًا غير مرغوب فيه إلى مساحة العملة المشفرة.

لا يزال البعض يعتقد أن هناك جانبًا إيجابيًا للتقلب الذي يحدثه ماسك، كما قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية كوانتوم إيكونوميكس، ماتي جرينسبان، إذ رأى أن "مشاركة ماسك في فضاء العملات المشفرة إيجابية، حيث يتم الترحيب بالتقلب باعتباره محركًا للأحجام الكبيرة من التداولات والأرباح".

ومع ذلك، يؤيد آخرون الرأي القائل بأنه مهما كانت النتائج الحميدة الناتجة عن دعاية ماسك للعملات المشفرة، فإن السلبيات أيضا تسود بهامش واسع. حسبما يرى، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات لشركة بلوك تشين هورايزون، دين شتاينبيك، إذ يعتبر "سلوك مسك مضرا بالعملات المشفرة بشكل كبير".

وأضاف: "أكد ماسك أن بيتكوين ضار بالبيئة، وهذه معلومة زائفة تكرسها مؤسسات ذات دوافع خفية". مشيرا إلى أن ماسك "ليس أكثر من ملياردير معتل اجتماعيًا لا يعرف شيئًا تقريبًا عن العملات المشفرة، ولكنه يعتقد أنه خبير".

يتساءل الكثيرون في مجال العملات المشفرة عن دوافع ماسك لنشر التغريدات المتناقضة التي تحرك السوق. هل سببها التلاعب بأسعار العملات لتحقيق مكاسب؟ أم أن الكثير منها للمتعة فقط؟

لا يعتقد، المستثمر في مجال العملات المشفرة، بروك بيرس أن تصرفات ماسك التي تؤثر على الأصول الرقمية هي نوايا سيئة، حيث قال: نظرًا لأن مجتمع العملات المشفرة يميل إلى التسامح، فلا تزال هناك فرصة لأن يكون ماسك مدافعًا مهمًا جدًا عن الفضاء المشفر، بشرط أن تثبت نواياه على المدى المتوسط ​​والطويل.

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