أهم بدائل "بيتكوين" من العملات المشفرة الأخرى

المصدر: سامح عوض الله ـ دبي

أدى الارتفاع الجنوني لعملة "بيتكوين"، إلى تصنيفها كأحد الأصول الأفضل أداءً في العالم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ولكن الرغبة في اقتناء تلك العملة أصبح الآن مكلفًا للغاية، ما يطرح تساؤلا حول البدائل الأخرى؟

بدأت المؤسسات المالية والمستثمرين الآن النظر إلى أسفل القائمة لمعرفة ما إذا كانت هناك قيمة أكبر في شراء أحد بدائل العملات المشفرة الشائعة خصوصا وأن عملة بيتكوين واحدة تكلف أكثر من 34000 جنيه إسترليني بعد تعثرها الأسبوع الماضي، حيث انخفضت من 40.000 جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن هذا التراجع جاء بعد أيام فقط من تحذير بنك إنجلترا للمستثمرين من العملات المشفرة، إذ دعا المستثمرين إلى الاستعداد لخسارة أموالهم. وهو ما يطرح التساؤل حول العملة المشفرة الأخرى الواعدة بخلاف بيتكوين؟ وهل هي عملة الإيثريوم؟.

تعد الإيثريوم ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بقيمة إجمالية قدرها 168 مليار جنيه إسترليني، كما تشكل كل من بيتكوين والإيثريوم معًا نحو 70٪ من سوق التشفير البالغ قيمته نحو 2 تريليون دولار (1.4 تريليون جنيه إسترليني).

وتم إصدار الإيثريوم في عام 2015، لكنها سرعان ما نمت بسبب عدد لا يحصى من التطبيقات لتقنية "بلوك تشين" الخاصة به، فقد أصبح تداولها ذهابًا وإيابًا مثل أي عملة مشفرة أخرى لكن استخدامها الأساسي ليس كعملة.

بدلاً من ذلك، تتيح عملة الإيثريوم إنشاء تطبيقات مالية كالعقود الذكية وهي أجزاء من التعليمات البرمجية يتم تشغيلها تلقائيًا عند استيفاء شروط معينة. في حين لم تحدد كل دولة حالة العقود الذكية، إلا أن بعض الاقتصادات الكبرى منحت تلك التعاملات الوضع القانوني.

وفي نوفمبر 2019، وعلى سبيل المثال، حددت لجنة قانونية في المملكة المتحدة حكمًا تاريخيًا قابلا للتنفيذ قانونًا في المحاكم في إنجلترا وويلز. فقد تم بناء جميع أسواق التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال الرمز غير القابل للاستبدال (NFT) بالكامل تقريبًا باستخدام الإيثريوم.

DeFi عبارة عن شبكة مترابطة من التطبيقات المالية، كان نجمها الرئيسي حتى الآن هو أسواق إقراض العملات المشفرة، حيث يقرض المستخدمون عملاتهم المشفرة إلى مستثمرين آخرين مقابل رسوم.

وفقًا لموقع البيانات DeFiPulse.com، فإن 83 من أصل 84 مشروعًا من أعلى قيمة في DeFi تستخدم حاليًا الإيثيريوم. وقد نمت القيمة الإجمالية لسوق DeFi من أقل من 1 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الـ 18 شهرًا الماضية. ويتم تسجيل الملكية على شبكة Ethereum blockchain وبالتالي لا يمكن تزويرها أو تزويرها.

كما أصبحت دار كريستيز أول دار مزادات كبيرة تبيع عملًا فنيًا من NFT، حيث جمعت 69.4 مليون دولار كما تم الكشف أيضًا في نهاية شهر مارس أن شركة Visa العملاقة للمدفوعات ستبدأ في استخدام نفس الوسائل التقنية لتسجيل المعاملات القائمة على العملة المشفرة، ما يلغي الحاجة إلى تحويل العملات المشفرة إلى عملات وطنية من أجل تسوية المدفوعات.

بهذه الطريقة، أصبحت شبكة الإيثريوم جسرًا فريدًا من نوعه بين عوالم التمويل التقليدي والعملات المشفرة.

يقول رئيس قسم التشفير في شركة فيزا، كوي شيفيلد: "نرى طلبًا متزايدًا من المستهلكين في جميع أنحاء العالم ليكونوا قادرين على الوصول إلى العملات الرقمية والاحتفاظ بها واستخدامها - ونرى طلبًا من عملائنا ليكونوا قادرين على بناء المنتجات التي توفر هذا الوصول للمستهلكين ".

مستثمرة في العملات المشفرة تدعى آن نينر، تقول إنها تفضل استثمار مبالغ صغيرة في العملات المشفرة بدلاً من قضاء الليالي خارج المنزل، وبالتالي تمكنت من تحقيق 16600 دولار.

وتحظى شبكة الإيثريوم بشعبية كبيرة حيث يتم تحميلها كثيرا وبشكل روتيني، يؤدي إلى بطء أوقات المعاملات، وارتفاع رسومها.

يقول عالم الرياضيات خوان فيلافيردي، الذي يقود فريقًا من المحللين في وكالة التصنيف الأمريكية Weiss Crypto إنه في الأسواق الصاعدة للعملات المشفرة من 2017 إلى 2018، بلغ متوسط ​​رسوم معاملات الإيثريوم 5.70 دولار للقطعة الواحدة. لكن في عام 2021، قفزت تكلفة تأكيد المعاملات إلى متوسط ​​10 دولارات.

تقنية بلوك تشين القائمة على توثيق المعاملات، والتي تنتج عملات مثل البيتكوين والإيثيريوم، تستهلك كميات هائلة من الكهرباء لتأمين شبكاتها ومعالجة كتل المعاملات. لكن البيانات المأخوذة من مؤشر Cambridge Bitcoin لاستهلاك الكهرباء، الذي تديره كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج، تُظهر أن شبكة البيتكوين تستخدم نحو 135 تيراواط ساعة (تيراواط ساعة) من الكهرباء كل عام. وللمقارنة، فإن دولة مثل باكستان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 225 مليون نسمة، تستخدم نحو 120.5 تيراواط ساعة سنويًا.

وتستهلك استكشاف بيتكوين الكهرباء لأنه خلال عملية التثبت من المعاملات، فإن أجهزة الكمبيوتر عالية التخصص بشرائح ASIC والمخصصة لهذه المهمة الواحدة تستهلك الكهرباء حيث تتنافس على حل الألغاز الرياضية المعقدة ذات الصعوبة المتزايدة باستمرار، ويفوز الذين يحصلون على الحق في إضافة كتل من المعاملات إلى الدفتر الرقمي من خلال مكافأتهم بالعملة المشفرة الأصلية لتلك blockchain.

لذلك إذا حل الجهاز لغز بيتكوين بأسرع ما يمكن، فسيحصل صاحبه على مكافآت بعملة بيتكوين. وكلما زادت قوة الكمبيوتر، زادت سرعة حل المعادلات الرياضية، وزادت احتمالية ربح بيتكوين كمكافأة، وكلما زاد عدد العملات المشفرة التي يمتلكها الفرد، زاد حقه في تأكيد المعاملات والفوز بالمكافآت.

أهم العملات المشفرة هي الأكثر استخدامًا اليوم، وتشمل:

بيتكوين، واثير، والليتكوين، وبيتكوين كاش، وعملة binance، وهي رمز مميز قائم على الإيثيريوم يمكن استخدامه للتداول بين العديد من العملات المشفرة ودفع رسوم على تبادل العملات المشفرة.

ويُنظر إلى Binance عمومًا على أنها أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول اليومي، حيث يتم تداول 25 مليار دولار من العملات المشفرة في أسواقها الفورية كل يوم.

ما هو الليتكوين؟

Litecoin هي عملة رقمية تهدف إلى استخدامها كآلية دفع دون الحاجة إلى إجراء المعاملات من خلال وسيط مثل البنك.

تم إنشاؤها في عام 2011 من قبل مطور Google السابق تشارلي لي، الذي صممها لتأكيد المعاملات أربع مرات أسرع من بيتكوين: مرة كل 2.5 دقيقة مقارنة بمرة واحدة كل 10 دقائق.

وهي مثل عملة البيتكوين، فإن طول عمرها وأمنها هي سماتها الرئيسية، ويقوم المستثمرون الذين لديهم أفق طويل بتخزين الليتكوين بأعداد متزايدة. كما أن شركة PayPal العملاقة للمدفوعات عندما أعلنت في أكتوبر 2020 أنها ستبدأ في دعم العملات المشفرة، اختارت فقط أشهرها: البيتكوين واللايتكوين والإيثيريوم والبيتكوين كاش.

لكن .. هل هناك عملة مشفرة أفضل من البيتكوين؟

يعتمد ذلك على ما تعنيه بكلمة "أفضل". نظرًا لكونها العملة الرقمية الأصلية، فقد أصبحت بيتكوين وكيلًا للسوق ككل، فهي العملة المشفرة الأكثر شهرة. لكن ما هي العملات المشفرة الأخرى الموجودة؟

يوجد اليوم أكثر من 9000 عملة مشفرة، تعمل بمجموعة متنوعة من الاستخدامات المذهلة، لكن يتم استخدام الغالبية العظمى منها بشكل خفيف ونادرًا ما يتم تداولها، لذلك قد يكون بيعها لشخص آخر أمرًا صعبًا إلى حد ما.

بشكل رئيسي ، مديرو الأصول وصناديق التحوط الذين ينفقون المليارات على العملات المشفرة كانوا يشترون بيتكوين فقط. ففي ديسمبر 2020، أكد مدير الأصول في إحدى المؤسسات بالمملكة المتحدة أن عملة بيتكوين ممثلة بنحو 2.7٪ من إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة، بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت. كما أنفقت شركة تيسلا التي يقودها إيلون ماسك 1.5 مليار دولار على العملة الرقمية الأكثر شهرة.

وبدأت المؤسسات المالية في توسيع نطاق ملكيتها من العملات المشفرة، حيث يمكن رؤية ذلك بشكل أوضح من خلال البيانات المقدمة من مزودي التحليلات، إذ أن شركة Andreessen Horowitz في وادي السيليكون، على سبيل المثال، تمتلك حاليًا 14 عملة رقمية من خطوط متفاوتة. وتشمل هذه العملات بيتكوين والإيثريوم، جنبًا إلى جنب مع عملات مثل uniswap .

هناك ضجة حول العملة المشفرة المستوحاة من meme dogecoin.، فقد بدأ Dogecoin كمزحة يسخر من ارتفاع العملة المشفرة مثل بيتكوين. وكانت حملة # DogeDay420 تتجه عبر Twitter و Reddit حيث يأمل عشاق العملات المشفرة في رفع سعر dogecoin إلى مستوى قياسي يبلغ 69 سنتًا.

ولكن ماذا قال إيلون ماسك عن الدوجكوين؟ عندما يقول ماسك أي شيء عن العملة المشفرة، غالبًا ما نرى تقلبات كبيرة في السعر. لذلك عندما وصف الملياردير عملة الـ Dogecoin بأنها "صخب" في البرنامج الكوميدي الأمريكي Saturday Night Live، فتعثرت وانخفض سعرها من ارتفاعه البالغ 72 سنتًا إلى 45 سنتًا ، رغم أنه تعافى قليلاً منذ ذلك الحين. وهذا يظهر فقط تقلبات العملة المشفرة.

بعض الحقائق عن Dogecoin:

تم إنشاء "memecoin" في عام 2013 كمزحة تسخر من ارتفاع العملات الرقمية مثل البيتكوين

لكن ارتفاع السوق القيمة الإجمالية لـ dogecoin دفع إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، ما يجعلها من بين أعلى خمس عملات رقمية قيمة في العالم. وقبل أقل من عام، كانت قيمة عملة الـ dogecoin الواحد تعادل عُشر السنت فقط، وكانت قيمتها السوقية أقل من ربع مليار دولار.

من بين عشاق Dogecoin، إيلون ماسك، الذي غالبًا ما يكون لتغريداته تأثير مباشر على قيمة العملة المشفرة

كيف تستثمر في عملة الدوجكوين

يوجد عدد أقل من وسطاء العملات المشفرة الذين يقدمون Dogecoin مقارنة بالعملات الأكثر شيوعًا، مثل Bitcoin. تعتبر Binance و Kraken أكبر البورصات التي تقدم تداول Dogecoin.



هل Coinbase وجهة لشراء البيتكوين؟

إذا كنت جديدًا في عالم العملات المشفرة، فإن Coinbase * هي مكان جيد للذهاب إليه حيث تبيع عددًا من العملات المشفرة الشائعة، ولديها سجل أمان قوي وتفرض رسومًا معقولة.

كما أن لديها أكثر من 43 مليون مستخدم معتمد في أكثر من 100 دولة، ما يجعلها خيارًا شائعًا للمستثمرين. ويوفر Coinbase أمانًا قويًا من خلال Coinbase * Vaults ، والمصادقة ذات العاملين ، واستخدامه للتخزين دون اتصال بالإنترنت للغالبية العظمى من أصول العميل.

تتقاضى Coinbase * رسومًا عديدة، بما في ذلك رسوم ثابتة لكل معاملة وفارق يبلغ 0.50٪ تقريبًا. تختلف الرسوم بناءً على طريقة التمويل التي تصل إلى 3.99٪ عند استخدام بطاقة الخصم. قد يرغب المستثمرون الجادون في الترقية إلى Coinbase Pro، التي لها نموذج تسعير خاص بها.

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