5 معلومات خاطئة عن العملات المشفرة.. تعرف إليها

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

تم إطلاق Bitcoin، العملة المشفرة الأصلية، في عام 2009، لكن اليوم هناك الآلاف من العملات المشفرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2 تريليون دولار. فالارتفاع الكبير في أسعارها في وقت سابق من هذا العام دفع إلى عشرات الآلاف من أصحاب الملايين إلى شراءها، ما ينذر بأن العملات المشفرة أو الرقمية قد تتحول إلى فقاعة مضاربة ضخمة تنتهي بإيذاء العديد من المستثمرين السذج.

وقال الأستاذ بجامعة كورنيل وزميل معهد بروكينغز في الولايات المتحدة، البروفيسور إسوار براساد إن العديد من ثروات الأشخاص الذين تملكوا العملات المشفرة تبخرت بالفعل مع الانخفاض الأخير في الأسعار. وأضاف في مقالة له بصحيفة واشنطن بوست إنه مهما كان المصير النهائي لهؤلاء المستثمرين، فإن الابتكارات التكنولوجية المبتكرة التي تدعمهم ستغير طبيعة المال والتمويل. مستعرضا 5 نقاط أساسية تعتبر بمثابة أساطير أو معلومات شائعة لكنها خاطئة عن العملات المشفرة.

1: العملة المشفرة هي أموال حقيقية يمكن استخدامها للمدفوعات.

تم تصميم العملات المشفرة مثل بيتكوين، وإيثريوم، كوسيلة لإجراء المدفوعات دون الاعتماد على الأساليب التقليدية مثل الأوراق النقدية أو بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو الشيكات. ويتصور الكتاب الأبيض الخاص بعملة بيتكوين، والذي أطلق ثورة العملات المشفرة، نظامًا للدفع الإلكتروني يسمح "لأي طرفين راغبين في التعامل مباشرة مع بعضهما البعض دون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق به"، ما يؤدي إلى إبعاد الحكومات والبنوك عن الحلقة المالية.

كما يزعم موقع Pymnts أن "بلوك تشين"، هي مستقبل صناعة المدفوعات"، في إشارة إلى التكنولوجيا الحسابية التي تدعم العملات المشفرة.

في الواقع، أصبح إجراء المعاملات باستخدام العملات المشفرة مكلفًا للغاية وبطيئًا. فالتحقق من صحة معاملة بيتكوين يستغرق نحو 10 دقائق، وكان متوسط ​​الرسوم لمعاملة واحدة فقط مؤخرًا نحو 20 دولارًا. كما تقوم إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بمعالجة المعاملات بشكل أسرع قليلاً ولكن لها أيضًا رسوم عالية. علاوة على ذلك، فإن التقلبات الشديدة في قيم معظم العملات المشفرة تجعلها غير موثوقة كوسيلة للدفع.

في أواخر أبريل، كان سعر "دوغكوين" 20 سنتًا، ثم تضاعف ثلاث مرات في الأسبوعين التاليين لينخفض إلى نصف قيمة الذروة بعد عشرة أيام. يبدو الأمر كما لو أن فاتورة بقيمة 10 دولارات يمكن أن تشتري لك كوبًا من القهوة في يوم من الأيام ووجبة فخمة في مطعم فاخر بعد بضعة أسابيع فقط.

حتى في يوم أكثر هدوءًا وأكثر نموذجية، قد تتقلب قيمة العملة المشفرة الرئيسية مثل إيثريوم بنسبة 10% أو أكثر، ما يجعلها غير مستقرة بدرجة تجعلها عملية. في الآونة الأخيرة، أعلن إيلون ماسك أن "تيسلا" لن تقبل بيتكوين كشكل من أشكال الدفع، ما يعكس السياسة التي نفذتها في وقت سابق من العام. انخفضت قيمة عملة واحدة على الفور تقريبًا. أدت الحملة الصينية على العملات المشفرة إلى خفض سعرها لفترة وجيزة بمقدار الثلث في يوم واحد فقط.

2- العملات المشفرة استثمار جيد

انتشرت صناديق الاستثمار في بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. حتى البنوك الكبرى مثل "غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، تدخل اللعبة. ومن المؤكد أنك كنت ستحقق عائدًا رائعًا إذا كنت قد اشتريت أيًا من العملات المشفرة الرئيسية العام الماضي. ولكن احذر، لأن جزءًا من الجاذبية هو أن تلك العملات ربما - مثل الذهب - يتم السيطرة بإحكام في توريد معظم العملات المشفرة (بواسطة برامج الكمبيوتر التي تديرها). فعلى سبيل المثال، تم تعدين نحو 18.5 مليون بيتكوين حتى الآن، وسيصل الحد الأقصى في النهاية إلى 21 مليون بيتكوين. وهذا هو الحد الأقصى الذي حدده برنامج الكمبيوتر الذي يدير توريد العملة.

ومع ذلك، فإن الندرة بحد ذاتها ليست كافية لخلق القيمة، إذ يجب أن يكون هناك طلب. ونظرًا لأنه لا يمكن استخدام العملات المشفرة بسهولة لإجراء معظم المدفوعات وليس لها استخدامات جوهرية أخرى، فإن السبب الوحيد لقيمة هذه العملات هو أن الكثير من الناس يعتقدون أنها استثمارات جيدة، فإذا تغير ذلك، فقد تنخفض قيمتها بسرعة إلى لا شيء.

3 - بيتكوين تتلاشى، والعملات الأخرى هي المستقبل

يُنظر الآن إلى بيتكوين على أنها حفيدة العملات المشفرة، لكن المستثمرون (أو المضاربون على نحو أكثر دقة) ينشطون في العملات المشفرة الأخرى مثل "دوغكوين" وغيرها من العملات المشفرة، التي لا تدعي أنها قابلة للاستخدام في المعاملات المالية. ولا توجد قيود واضحة على المعروض من هذه العملات، لذا ترتفع أسعارها أو تنهار في أحداث عشوائية مثل التغريدات من إيلون ماسك. لكن يبدو أن تقييمات تلك العملات تستند بالكامل إلى نظرية "الساذج الأكبر"- كل ما عليك فعله للاستفادة من استثمارك هو العثور على ساذج أكبر على استعداد لدفع سعر أعلى مما دفعته مقابل العملات الرقمية.

لا تبدو تقنية بيتكوين قديمة مقارنة ببعض العملات المشفرة الأحدث التي تتيح مزيدًا من إخفاء الهوية للمستخدمين، ومعالجة أسرع للمعاملات وميزات تقنية أكثر تطورًا تسهل المعالجة التلقائية للمعاملات المالية المعقدة. ومع ذلك، على الرغم من كل عيوبها، لا تزال عملة بيتكوين هي المسيطرة: فهي تمثل ما يقرب من نصف القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة.



4 - العملات المشفرة ستحل محل الدولار.

جادل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في "مورغان ستانلي"، روتشير شارما، بأن عملة بيتكوين يمكن أن تنهي عهد الدولار - أو على الأقل أن "العملة الرقمية تشكل تهديدًا كبيرًا على تفوق الدولار." كما يوحي عنوان مقال في صحيفة فاينانشيال تايمز، أن "صعود بيتكوين يعكس تراجع أمريكا".

الحقيقة أنه لا يتم دعم العملات المشفرة بأي شيء بخلاف عقيدة الأشخاص الذين يمتلكونها. على النقيض من ذلك، فإن الدولار مدعوم من قبل حكومة الولايات المتحدة. ولا يزال المستثمرون يثقون بالدولار، حتى في الأوقات الصعبة. كتوضيح واحد، يستمر المستثمرون المحليون والأجانب في شراء تريليونات الدولارات من سندات الخزانة الأمريكية بفارغ الصبر حتى بمعدلات فائدة منخفضة.

تهدف العملات المشفرة الجديدة التي تسمى العملات المستقرة إلى الحصول على قيم ثابتة وبالتالي تسهيل إجراء المدفوعات الرقمية. يخطط "فيسبوك" لإصدار عملة مشفرة خاصة به، تسمى "ديم"، سيتم دعمها مقابل عملة واحدة بالدولار الأمريكي، ما يمنحها قيمة ثابتة. لكن قيمة العملات المستقرة تأتي على وجه التحديد من دعمها بالعملات التي تصدرها الحكومة. لذا، في حين أن الدولارات قد تصبح أقل أهمية في سداد المدفوعات، فلن يتم الطعن في أولوية الدولار الأمريكي كمخزن للقيمة.

5 - العملات المشفرة ليست سوى بدعة وسوف تتلاشى.

قارن رجل الاقتصاد والأعمال، وارن بافيت العملات المشفرة بجنون التوليب الهولندي في القرن السابع عشر، بينما حذر أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا، من شرائها "إلا إذا كنت مستعدًا لخسارة كل أموالك". كما وصف الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، بيتكوين بأنها "أم أو أب جميع عمليات الاحتيال"، بل وانتقد التكنولوجيا الكامنة فيها.

قد تستمر أو لا تستمر العملات المشفرة كأدوات مضاربة، لكنها تؤدي إلى تغييرات تحويلية في التمويل. ومع نضوج التكنولوجيا، ستسرع العملات المستقرة في صعود المدفوعات الرقمية، ما يؤدي إلى ظهور العملة الورقية. وقد حث احتمال المنافسة من هذه العملات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تصميم نسخ رقمية من عملاتها. فقد طرحت جزر البهاما بالفعل عملة رقمية للبنك المركزي، بينما تجري دول مثل الصين واليابان والسويد تجارب بأموالها الرقمية الرسمية.

حتى المعاملات مثل شراء سيارة أو منزل يمكن أن تدار قريبًا من خلال برامج الكمبيوتر التي تعمل على منصات العملات المشفرة. ويمكن للرموز الرقمية التي تمثل الأموال والأصول الأخرى أن تسهل المعاملات الإلكترونية التي تتضمن عمليات نقل الأصول والمدفوعات، غالبًا بدون أطراف ثالثة موثوق بها مثل محامي التسوية العقارية. ستظل هناك حاجة إلى الحكومات لإنفاذ الالتزامات التعاقدية وحقوق الملكية، لكن البرامج يمكن أن تحل يومًا ما محل الوسطاء الآخرين، بما في ذلك المصرفيين والمحاسبين والمحامين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news