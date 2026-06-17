العملات المشفرة تتراجع في أعقاب قرار "الفيدرالي الأميركي" بتثبيت الفائدة
شهدت أسواق العملات المشفرة موجة من الانخفاضات خلال تعاملات الأربعاء، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.
وتراجعت عملة بيتكوين، كبرى العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.31% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتستقر عند مستوى 65,376 دولاراً، في حين هبطت عملة إيثيريوم بصورة أكثر حدة بنسبة بلغت 1.58%، مسجلة 1,766.70 دولاراً.
وعلى الصعيد ذاته، انخفضت عملة سولانا بنسبة 0.81% لتصل إلى 73.26 دولاراً.
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